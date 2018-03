Mor un acròbata del Cirque du Soleil en un accident durant una actuació a Florida

El Cirque du Soleil està de dol per la mort d'un dels seus acròbates durant una actuació a Tampa (Florida, EUA). El mort és Yann Arnaud, de 38 anys, un experimentat trapezista que es va estavellar contra el terra des d'una altura de sis metres després trencar-se una de les corretges sobre les que se subjectava.



Poc abans del seu accident, l'artista francès havia publicat un missatge al seu perfil d'Instagram en el qual es mostrava emocionat pel complicat exercici que estava a punt de dur a terme "després de molta feina i entrenament". Yann Arnaud estava suspès en l'aire per unes corretges en una acrobàcia que realitzava costat d'un altre company. Una de les corretges es va trencar i el gimnasta va caure al buit.





El pànic es va estendre llavors entre el públic que assistia a l'espectacle, que es va aturar immediatament. Arnaud va ser infresado amb vida a l'Hospital General de Tampa, però"Tota la família del Cirque du Soleil està commocionada i devastada per aquesta tragèdia. Yann ha estat amb nosaltres durant més de 15 anys i tots els que van tenir l'oportunitat de conèixer-li volien", ha assenyalat en un comunicat Daniel Lamarre, president de la companyia .La policia ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies d'un accident que no és el primer que li costa la vida a un artista del Cirque del Soleil. El 2009, l'acròbata ucraïnès Olexandre Jurov, de 24 anys,(Canadà), mentre que el 2013 una altra fatal caiguda li va costar la vida a l'acròbata francesa Sarah Guillot-Guyard, de 31 anys.