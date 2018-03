Ampans i el festival CLAM impulsen un nou premi per a l'edició del 2019

AMPANS i el CLAM, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, han arribat a un acord de col·laboració per a la creació d'un nou premi anual i d'àmbit estatal, anomenat Premi AMPANS a la Creació Audiovisual de persones amb DisCapacitat Intel·lectual, que tindrà l'objectiu de reconèixer els millors treballs de producció audiovisual realitzat per persones amb discapacitat.

L'acord per impulsar aquesta iniciativa entre les dues entitats s'ha signat avui a les instal·lacions d'AMPANS en un acte en què han assistit Sebastià Catllà, president d'AMPANS, i Serafí Vallecillos i Josep Maria Carrillo, en representació del Festival Clam.

Amb aquest nou projecte, el CLAM, que enguany celebrarà la seva 15a edició, reforça la seva voluntat de ser a prop les entitats socials del territori, de fer costat a creadors i nous llenguatges audiovisuals, i de donar visibilitat a iniciatives com la d'AMPANS per promoure la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El treball audiovisual com a eina d'inclusió

Sovint es veuen pel·lícules o produccions audiovisuals fetes per professionals, que tracten el tema de la discapacitat, però es desconeix la feina que fan persones amb discapacitat que mostren en imatges la seva visió, no tan sols de la seva realitat i el seu entorn, si no d'aspectes socials de tot tipus, vistos i analitzats des de la seva òptica particular.

Hi ha moltes organitzacions que treballen per a les persones amb discapacitat intel·lectual que utilitzen la imatge i les tècniques audiovisuals com a eina de formació, coneixement i motivació personal, fent produccions pròpies de qualitat que fomenten els principis i valors de la inclusió activa. AMPANS, aprofitant la plataforma, els valors i la filosofia del Festival CLAM, ha proposat crear aquest premi per divulgar les capacitats de les persones.

La primera convocatòria es farà per a la propera edició del CLAM l'any 2019, però aquest any ja s'inclourà en la programació del certamen una sessió especial en la que es projectaran alguns treballs de mostra.

Un equip de professionals de la producció audiovisual i l'atenció a persones amb DI estan redactant el contingut de les bases en les que s'especificarà que els treballs presentats hauran de tenir una participació mínima del 50% de persones amb disCapacitat intel·lectal dins l'equip (producció, actors, tècnics, direcció...).

Els treballs a competició que podran tenir format de curtmetratge o documental amb una durada no superior als 20 minuts, seran escollits per un jurat de selecció format per AMPANS i un representant del CLAM.

La proposta va ser presentada aquest mes en una trobada de comunicadors del grup DINCAT, que aplega més de 300 entitats associades, i es va valorar com una iniciativa innovadora i molt positiva, entre totes les associacions i col·lectius que en foment part i que van assegurar que començaran a treballar per presentar-hi les seves produccions.