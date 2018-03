El Casino acollirà demà una xerrada sobre el catalanisme com a moviment de masses

El Casino acollirà demà una xerrada sobre el catalanisme com a moviment de masses

Demà, dimecres 21 de març, tindrà lloc al Centre Cultural el Casino la conferència-debat "Quan el catalanisme esdevé un moviment de masses a principis del segle XX", a càrrec de Gemma Rubí, membre del grup de recerca del departament d'Història Moderna i Contemporània de la UAB.

La xerrada, que començarà a les 19.30 h, es porta a terme en el marc de l'exposició "Els fonaments del catalanisme polític. Les Bases de Manresa, 125 anys", que es pot visitar fins al 2 d'abril a la sala d'exposicions del Casino.

Rubí se centrarà en explicar com el catalanisme esdevé un moviment nacionalista de masses des del tombant de segle XIX i durant els primers decennis del segle XX, i decideix actuar en l´arena política tant des del vessant conservador com republicà. Així mateix posarà l´accent en la contribució de les dones en les manifestacions catalanistes.

La mostra, "Els fonaments del catalanisme polític. Les Bases de Manresa, 125 anys" està impulsada per la comissió ciutadana del 125è aniversari de les Bases i l´Ajuntament de Manresa, i ha estat produïda per la Diputació de Barcelona expressament en motiu de la celebració. Després de la seva estada a Manresa es traslladarà a la sala d´exposicions de la seu central de la Diputació a la Rambla de Catalunya (Can Serra) des del 12 d´abril fins a mitjans de juliol.

L'objectiu de l'exposició és explicar la significació de les Bases de Manresa, destacant especialment el context històric que envoltava l´Assemblea de la Unió Catalanista que es va fer a la capital del Bages els dies 25, 26 i 27 de març de 1892; i d´una manera molt especial la transcendència que aquella reunió i les seves conclusions recollides a les "Bases per a la Constitució Regional Catalana" van tenir per fonamentar una proposta política del catalanisme.

Entre els materials que es poden contemplar a la sala d'exposicions, a banda de l'excepcional bandera de la Unió Catalanista (peça central de la mostra), hi ha fotografies, documents i exemplars de la premsa de l'època, procedents de diversos arxius, museus i centres de documentació del país, amb una especial incidència a les que estan directament relacionades amb Manresa.