L'Escriny de Santpedor canta a Santa Maria del Mar i al Palau de la Música el Rèquiem de Mozart

La Coral Escriny de Santpedor cantarà el "Rèquiem" de W.A. Mozart en dos escenaris emblemàtics de Barcelona: Santa Maria del Mar i el Palau de la Música. La coral ho farà al costat de la Camerata Impromtu i de la jove orquestra JOFICAT, la Jove Filharmònica de Catalunya. Avui dimarts se celebra l'assaig general a la mateixa catedral de Santa Maria del Mar abans de l'estrena demà, dimecres, a les 21h. El concert es repetirà dijous i divendres al mateix escenari. I dilluns de la setmana que ve aquesta producció es podrà sentir al Palau de la Música. De fet, la coral Escriny s'estrenarà amb aquest concert a Santa Maria del Mar. I al Palau en els seus 50 anys d'història només hi havia actuat en una ocasió a la dècada dels 80.

El "Rèquiem" és una de les grans produccions que la coral ha previst per a aquest 2018 en què celebra el seu 50è aniversari. Els concerts a Barcelona són només un preàmbul, ja que la coral tornarà a cantar el "Rèquiem" a l'abril i al maig a Santpedor en solitari i amb l'acompanyament de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. Aquests dos concerts s'emmarquen en el programa que organitza l'Ajuntament de Santpedor "Cicle de Clàssica al Convent" i que l'any passat va comptar precisament amb l'orquestra i la coral en un concert que van fer per separat. La novetat és que s'uneixen per oferir aquest repertori.

L'Escriny va encetar els actes del seu 50 aniversari per Nadal amb una estrena de luxe, quan van oferir tres concerts, dos a Santpedor i un tercer al Kursaal de Manresa de l'obra composta per Manel Camp expressament per a la coral en el seu aniversari i que porta per títol "Illa inaudita". A més del concert del Rèquiem a l'abril, els actes de celebració preveuen per al proper dia 20 d'abril una altra cita: la presentació del llibre dels 50 anys de la coral que han escrit Montserrat Xixons i Francesc Vila. La presentació es farà a les 21 h del divendres 20 d'abril a l'auditori del Convent on la coral també actuarà per acompanyar aquest moment.