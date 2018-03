La Mostra d'Igualada escalfa motors per la 29a edició amb la celebració del Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil

La 29a edició de la Mostra d'Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil s'ha adherit a la celebració del Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil per reconèixer el paper que el teatre desenvolupa en la vida dels més joves. L'acte d'aquest dimarts també ha servit per fer la tradicional fotografia de família amb les companyies programades al certamen igualadí i escalfar motors per la nova edició de la Mostra. La fira, que tindrà lloc del 12 al 15 d'abril del 2018, comptarà amb l'actuació de 53 companyies que duran a terme 104 representacions. Segons ha explicat a l'ACN el director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, Xavier Díaz, aquesta 29a edició pretén "posar el focus en el teatre com a via per reflexionar sobre alguns temes" i fer que "el teatre perduri".

La Mostra ha centralitzat aquest dimarts la celebració per segon any consecutiu del Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil. L'any passat la diada va tenir lloc al Mercat de les Flors, mentre que enguany s'ha escollit el SAT! Sant Andreu Teatre. L'objectiu és celebrar la diada cada any en un escenari diferent que estigui vinculat amb la programació familiar amb l'objectiu de teixir aliances amb el sector.

El director artístic de La Mostra, Pep Farrés, ha posat veu a la lectura del missatge del Dia Mundial del Teatre Infantil i Juvenil impulsat per l'Associació Internacional de Teatre per a la Infància i la Joventut. La celebració també ha comptat amb l'actuació de Circ Pistolet, que ha presentat un fragment de l´obra 'Quan no tocàvem de peus a terra', programada a La Mostra 2018.

La fotografia de família amb les companyies que actuaran a la 29a edició ha posat el punt i final a l'acte i ha iniciat el compte enrere cap el dijous 12 d'abril, quan els carrers d'Igualada es convertiran en un gran escenari i el punt neuràlgic de les arts escèniques per a tots els públics.

Considerada Mercat estratègic de Catalunya, la Mostra està organitzada per l'Ajuntament d'Igualada i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. La 29a edició de La Mostra d'Igualada – Fira de teatre infantil i juvenil tindrà lloc del 12 al 15 d'abril de 2018 amb 53 companyies, 54 espectacles i 104 representacions. La fira acull cada any més de 30.000 espectadors i 700 professionals acreditats.