Òmnium renova guardons i convoca el primer premi Bages de Narrativa Jove

Després de 34 edicions dels Bages Juvenils de Literatura i 14 del Vila de Cardona, Òmnium Bages-Moianès, amb la col·laboració de Regió7, ha decidit renovar els guardons i convocar el primer premi Bages de Narrativa Jove, en la modalitat de narrativa breu, adreçat als joves de 16 a 20 anys i dotat amb 500 euros i la publicació del relat en aquest diari. Es podran atorgar dos accèssits de 100 euros. El termini de presentació es tancarà el 30 d'abril. El veredicte es proclamarà en la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil, que es farà a Manresa entre els dies 15 i 19 de maig. Els textos han de ser inèdits i escrits en català, i tant les tècniques narratives com la temàtica són lliures. Cal presentar els treballs per correu electrònic a l'adreça bages@omnium.cat en Word i com a arxiu annex, amb el títol i sense signar. A l'assumpte caldrà fer-hi constar el nom del premi i el títol del treball. En el cos de missatge, hauran de figurar-hi les dades personals de l'autor/a, nom i cognoms, data de naixement, adreça i telèfon de contacte. Es poden demanar les bases a l'Espai Òmnium o a bages@omnium.cat.