El teatre Kursaal de Manresa acull un espectacle de tribut a Frank Sinatra

Txell Sust, Susana Ribalta, Marian Barahona i Mone Teruel pujaran avui (18 h) a l'escenari de la sala gran del Kursaal de Manresa per interpretar l'espectacle Les dones de Frank, en una nova sessió de la programació per a gent gran del teatre de la capital bagenca que té el suport de l'Obra Social la Caixa. El muntatge està concebut com un homenatge al llegendari cantant nord-americà Frank Sinatra.

L'obra presenta quatre dones que recorden els moments viscuts amb la Nona, que de jove va ser una fan de Sinatra. A través d'ella, el públic fa un viatge per la vida del cantant amb la mirada d'aquelles adolescents que seguien Sinatra arreu i li donaven suport de forma incondicional. Les entrades costen 6 euros per als més grans de 65 anys. Per a la resta, el preu és de 15 euros, i els menors de 25 anys i els posseïdors del Carnet Galliner paguen 12 euros.