Avinyó serà aquest any la tercera seu del Festival CLAM

Avinyó serà, conjuntament amb Navarcles i Manresa, seu de la 15a edició del Festival de Cinema Social de Catalunya (CLAM), que tindrà lloc 26 d'abril al 6 de maig. Dos representants de l'organització del festival, Serafí Vallecillos i Jesús Fernández, s'han reunit amb l'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca; i el regidor de Cultura i Patrimoni, Francesc Serra, i han acordat que aquesta població bagenca també oferirà algunes de les pel·lícules que formaran part de la programació.

L'any passat, el CLAM va iniciar una nova etapa de creixement cap el territori amb voluntat d'esdevenir un festival de projecció supralocal. Amb aquest objectiu, a banda de Navarcles, l'any passat es va incorporar Manresa com a nova seu fixa del festival. L'organització va decidir també triar cada una any una tercera seu al territori de forma itinerant. L'any passat va ser Navàs i aquest any ha estat Avinyó la població seleccionada.

Amb aquesta estratègia el CLAM busca fer-se més present en el territori i especialment en punts estratègics des del punt de vista de l'impacte i dels públics potencials. Alhora, possibilita un acostament als seus públics i fomenta l'interès d'aquests per desplaçar-se a les altres seus del festival.

Avinyó té un àmplia tradició amb el món del cinema i ofereix de forma periòdica projeccions de pel·lícules. La població ofereix també cada any, organitzat pel Centre Excursionista Avinyó, una programació vinculada al prestigiós Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló.

La col·laboració acordada per a propera edició del festival compta amb el suport del Grup 8 mm Avinyó, entitat programadora del Local Catalunya, la sala polivalent on es faran les projeccions.

Les sessions previstes en el marc de la col·laboració amb el CLAM són tres: El 27 d'abril es projectarà en horari escolar la pel·lícula "Ocells de pas", títol que el CLAM ha triat per les sessions dirigides a l'educació primària. El 29 d'abril es farà una sessió amb tots el curts a concurs i es recolliran les votacions del públic. Finalment, l'1 de maig es projectarà un film de la secció Pantalla Oberta. El dies 29 d'abrill i 1 de maig les sessions seran a les 17.30 h