Manresa s'afegeix al Womart amb l'artista internacional Anna Taratiel

En el projecte Womart participen deu ciutats catalanes A.M.

Manresa participa en el projecte Womart per reivindicar el talent femení a les arts visuals. I ho farà amb l'artista catalana Anna Taratiel (Terrassa, 1982), una de les principals representants internacionals de l' street art. Taratiel va començar la seva carrera en el món de grafit amb el sobrenom d'OVNI. El projecte Womart, comissariat per l'associació Rebobinart, consisteix en la realització de deu intervencions artístiques en l'espai públic en cadascuna de les deu ciutats que participen en el projecte.

A Manresa, Taratiel pintarà un mur de la placeta de la Mel. Començarà el treball a final de mes i tindrà la col·laboració d'alumnat de l'Escola d'Art de Manresa. L'obra s'inaugurarà el 14 d'abril –el mateix dia que a la resta de ciutats– i l'acte començarà a les 12 del migdia. Hi haurà animació infantil amb la companyia DeParranda, portes obertes a la Ludoteca Ludugurus i un vermut per a petits i grans amb discjòquei, que anirà a càrrec d'Igrega Bar.

Womart té l'objectiu de visibilitzar i reconèixer el talent artístic de les dones creadores, fomentar la presència d'aquestes en el camp de l'art urbà i afavorir la seva professionalització, en resposta a la manca de paritat real als circuits de les arts visuals. I és que, tot i que més del 70 % de les estudiants a les facultats de Belles Arts espanyoles són dones, la seva presència posterior als circuits de l'art és molt limitada. A Catalunya, per exemple, el 4t informe de l'Observatori Cultural de Gènere realitzat amb la col·laboració de Mujeres en las Artes Visuales, on s'analitza la presència de la dona en les exposicions realitzades per deu grans centres d'art de Barcelona entre el 2011 i el 2015 (ambdós inclosos), sentencia que només el 14 % de les exposicions van ser dedicades a dones artistes.

La iniciativa Womart sorgeix en resposta a aquesta realitat. A més d'OVNI, a Manresa hi prendran part a la resta de ciutats (vegeu El Projecte) Hyuro, Paula Bonet, Elbi Elem, B-Toy, Monica Rikic, Aïda Gómez, PEDRA, Minuskula i Lula Goce. Durant aquest mes de març aquestes creadores treballaran en les seves propostes per als seus municipis d'acollida. Cada artista generarà el seu propi discurs, amb tota llibertat creativa.