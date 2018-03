El manresà Valentí Oviedo serà el nou director del Liceu

El manresà Valentí Oviedo (1977) serà el nou director general del Liceu. Com ell mateix confirmava a aquest diari, però, el nomenament no es farà efectiu fins que el patronat de la Fundació del Liceu el ratifiqui aquest migdia com a substitut de Roger Guasch. La comissió executiva del Gran Teatre del Liceu ha escollit el gestor cultural manresà a partir d'un concurs públic engegat el gener en el qual s'hi havien presentat 42 candidatures.

El juny del 2016, Oviedo va ser nomenat gerent de l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub), càrrec que ha exercit fins ara i on va arribar després de ser al capdavant, des del 2013, de la gerència del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Prèviament, Oviedo va ser el gerent del Teatre Kursaal de Manresa des del 2008 al 2013.

El manresà és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i té formació directiva en MBA, IESE i el postgrau en Control de Gestió. Ha col·laborat com a docent en Finances i Màrqueting en el Màster de Gestió Cultural de la Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), i ha estat membre de la junta de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural, i de l'Associació Cultural El Galliner de Manresa.