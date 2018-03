repartiment digne de causes més elevades

LA TRIBU

? Espanya, 2018. Comèdia musical. 90 minuts. Direcció: Fernando Colomo. Guió: Joaquin Oristrell, Yolanda García Serrano i Fernando Colomo . Intèrprets: Paco León (Fidel), Carmen Machi (Virginia), Maribel del Pino (Maribel), María José Sarrate (Eli). Pantalles: Manresa i Abrera.



Una de les sorpreses més gratificants que ens ha proporcionat el cinema espanyol el darrer lustre ha estat una petita (i modesta) producció independent, Isla bonita, que semblava l 'opera prima d'un jove autor però que signava un director veteraníssim i amb una llarga trajectòria (Fernando Colomo). Es podia pensar que l'autor de la llegendària Tigres de papel es volia reinventar i iniciar una nova etapa. Però el seu nou treball, La Tribu, desmenteix aquesta hipòtesi. El popular director torna al seu territori més conegut (i discret creativament) amb una nova incursió en la comèdia costumista. La protagonista és una dona vital i humil que treballa en un servei de neteja i que expressa les seves inquietuts en un grup de ball. La seva vida donarà un gir radical quan descobreix que el fill que donava per perdut és un executiu agressiu, un home sense cap tipus d'ètica que es transforma en un ésser ingenu quan perd la memòria després de patir un accident.

La Tribu, que es compararà amb la popular (i sobrevalorada) The Full Monty, conrea amb una senzillesa indissimulada els patrons d'una comèdia directa que es sustenta en el carisma (i el talent) dels seus intèrprets. Hi ha una química evident entre la versàtil (i excel·lent) Carmen Machi i el polifacètic Paco León, i el resultat final és un divertiment gens exigent que interessarà als seguidors dels protagonistas. És una verdadera llàstima que el cineasta espanyol hagi optat novament pels clixés més escarransits de la comèdia. La Tribu, malgrat estar escrita per un guionista de prestigi (Joaquim Oristrell), sembla un refregit poc afortunat de desenes de llargmetratges que combinen l'humor i el bon rotllo. Només l'esplèndid repartiment, digne de millor causa, fa visible una menudesa que sembla concebuda només per conquerir la taquilla.