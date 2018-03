La soprano Soledad Cardoso obrirà el Cicle de Música Sacra de Cardona

La catorzena edició del cicle de Música Sacra de la col·legiata de Sant Vicenç del Castell de Cardona arrencarà aquest dissabte, 24 de març, amb el concert La veu i les melodies religioses, amb la soprano argentina Soledad Cardoso, que estarà acompanyada per la formació Ensemble Confluència Sonora. El cicle està dedicat a la recuperació i a la divulgació del patrimoni musical sacre europeu i alhora vol contribuir a donar visibilitat al patrimoni cultural català. Amb la direcció artística de Josep Maria Sauret, el cicle oferirà una mostra de les grans composicions religioses de la música, de la polifonia coral de Catalunya i del romanticisme europeu en tres concerts que tindran lloc el 24 i 25 de març i el 7 d'abril.

?El concert inaugural La veu i les melodies religioses permetrà escoltar obres de J.S. Bach, G.F. Händel, W.A. Mozart, C. Franck, G. Gounod i P. Mascagni. La soprano Soledad Cardoso ha estat deixeble d'Alfredo Kraus i Teresa Berganza a l'Escola Superior de Música Reina Sofia. El concert de dissabte començarà a les 18.30 h.

?La segona cita serà diumenge 25 de març (19 h), a l'església par-roquial de Sant Miquel, on la Coral Cardonina –que enguany celebra el seu seixantè aniversari– posarà la música a l'espectacle Passió, oratori sobre la passió i mort de Jesucrist. El concert inclourà peces de Bach, Stainer, Palestrina i Freixes, entre d'altres. La direcció i dramatúrgia aniran a càrrec d'Ovidi Cobacho, qui, enguany, ha fet una versió reduïda per a un sol narrador, més fàcilment exportable, a partir dels evangelis de Sant Lluc, Sant Joan i Sant Mateu. La Passió de Cardona va néixer el 2016 amb la voluntat de recollir i reformular una llarga tradició de celebració musical de la Setmana Santa a la vila. Com en edicions passades, la interpretació literària i musical es complementarà amb la projecció de mig centenar d'imatges corresponents a obres plàstiques que representen episodis de la passió de Crist, en un muntatge visual que signa Albert Ferré, del Cinema Amateur Cardoní. El paper d'evangelista serà interpretat per la rapsoda Roser Creus, i l'orgue, com en edicions passades, anirà a càrrec de Francina Ribas. Precisament, el dijous sant, l'església del convent de les Caputxines de Manresa acollirà una versió de l'oratori (a les 21 h, taquilla inversa).

?El cicle finalitzarà el 7 d'abril (18.30 h) a la col·legiata de Sant Vicenç amb un recital de la Coral Cantiga, que té una de les trajectòries més llargues en la música coral catalana i la música religiosa del romanticisme. Dirigida per Pep Prats, oferirà un concert en què experimentarà amb les diferents acústiques de la col·legiata. El recital reivindicarà obres dels grans autors del romanticisme alemany i també dels grans compositors catalans del segle XX, com Frederic Mompou i Pau Casals.

El Cicle de Música Sacra està organitzat per l'Ajuntament de Cardona, l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat i la Fundació Cardona Històrica.