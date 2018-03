VÍDEO | Així sona el remix que han fet els DJ de la Stroika de «Lo Malo»

Si hi ha una cançó que sona a totes les sales i discoteques aquests dies és «Lo Malo», d'Aitana Ocaña i Ana Guerra, exconcursants d'Operación Triunfo. L'equip de DJ de la sala Stroika de Manresa no s'han pogut resistir a un tema que també ostenta el títol de cançó viral del moment a Spotify i n'han fet el seu propi remix. Shakur, DJ Warsaw i Buff Bay s'han tancat a l'estudi d'enregistrament STRKLAB i aquí us deixem el resultat:

«Lo Malo», és el tema que Brisa Fenoy va composar perquè Aitana i Ana optessin a representar Espanya a Eurovisió. Tot i que va quedar a mig campí -van quedar terceres en el programa on es va escollir la cançó guanyadora-, el seu «Lo Malo» no ha parat de funcionar i sumar descàrregues digitals, convertint-se en la peça més escoltada a Espanya i una de les 50 més virals a nivell mundial, segons Spotify.