Del sector privat financer a la gestió d'espais culturals

? Valentí Oviedo i Cornejo va néixer a Manresa el 15 de desembre del 1977. És llicenciat en Administració d'Empreses a la UAB, MBA per IE i PDD per IESE. Va iniciar la seva carrera professional en el sector privat financer però gràcies al seu vincle amb la cultura i les arts va passar a dirigir Manresana d'Equipaments Escènics, a partir del gener del 2008, en substitució de la dimissionària Laura Bozzo. Ha col·laborat com a docent al Màster de Gestió Cultural de la UB i la UIC, i ha estat membre de la junta de l'Associació de Gestors Culturals de Catalunya i de l'Associació Cultural El Galliner. Membre del consell assessor de Regió7, el nomenament de Valentí Oviedo s'ha fet a partir d'un concurs públic de mèrits, engegat el gener passat, en el qual s'hi havien presentat 42 candidatures. En la seva elecció han pesat, segons el Patronat de la Fundació del Liceu, que presideix Salvador Alemany, la seva «notable experiència en la gestió d'equipaments culturals» i la seva «meritòria i reconeguda contribució a la millora» del Consorci de L'Auditori i l'Orquestra.