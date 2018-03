L'aposta pels «pilars de l'edifici»

Mestre de prestigi, batuta brillant i home a qui li agrada forjar equips, el director puig-reigenc Josep Pons coincidirà amb el manresà Valentí Oviedo en el comandament del Gran Teatre del Liceu després que, el novembre passat, la Comissió Executiva de la Fundació Gran Teatre del Liceu aprovés la renovació per a quatre temporades addicionals del seu contracte, que acabava aquesta temporada i que s'allargava amb l'objectiu de «donar continuïtat al Pla Musical del Liceu de l'Orquestra Simfònica i el Cor del Liceu».

Pons arribava el 2012 a un teatre abatut per la crisi i per l'acomiadament de gairebé un terç dels músics. Era el seu retrobament amb la ciutat i el país després de quasi vint anys, i del seu pas per l'Orquestra Ciutat de Granada i l'Orquestra Nacional d'Espanya, on va liderar una profunda renovació. Tenia clar que el seu projecte passava per fer de l'orquestra i el cor del Liceu els «pilars de l'edifici». I és l'objectiu amb el qual persisteix. Avui, Josep Pons i Christina Scheppelmann, directora artística des del 2014, presentaran la nova temporada.