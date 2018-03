Valentí Oviedo agafa les regnes del Liceu

«Oportunitat, privilegi i responsabilitat». Amb aquestes tres paraules definia Valentí Oviedo (Manresa, 1977), ahir a aquest diari, el que significa ser el nou director general del Liceu, l'equipament més emblemàtic del país. Si en els últims anys ha jugat a preferent, ara ho farà a primera divisió. El Patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu va nomenar ahir Oviedo, en substitució de Roger Guasch, però la seva plena incorporació al càrrec no es farà fins a primers de maig. El gerent cultural manresà ocuparà un dels llocs de màxima responsabilitat del coliseu de la Rambla al costat d'un altre professional de la Catalunya central, Josep Pons (Puig-reig, 1957), director musical de l'equipament des del 2012.

Arribar fins al Liceu és, fins ara, la cirereta del pastís d'una trajectòria completament ascendent que Oviedo va iniciar a la gerència del teatre Kursaal de Manresa, el gener del 2008, i que l'ha portat els darrers cinc anys a comandar l'Auditori de Barcelona i, des del 2016, l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub). Jaume Collboni, llavors tinent d'acalde d'Empresa, Cultura i Innovació, assenyalava que l'aposta pel manresà responia a l'esperit «de donar oportunitats a la nova fornada de gestors culturals». I Oviedo l'ha aprofitat.

El manresà afronta amb «ganes» el nou repte i té molt clar que els credencials forjats com a gestor cultural fa deu anys a la capital del Bages, sumat al seu esperit conciliador davant els conflictes, la seva confessada melomania –és un habitual de la programació cultural de la ciutat comtal, com ho era a Manresa– i una visió de servei amb l'objectiu d'apropar la cultura a tots els públics, han estat clau per arribar al Liceu. Oviedo reconeixia ahir que el nou càrrec és un colofó que «encaixa» amb comoditat amb una trajectòria que, des dels seus inicis, ha buscat «fer cultura a través d'un equipament cultural. I més a través de la música». Sense oblidar, subratllava, el «rigor i el control en la gestió» amb l'objectiu d'aconseguir «un equipament equilibrat: quadrar números no és fàcil». El pressupost del Liceu supera el 45 milions d'euros.

Amb paraules d'agraïment per la feina feta per Roger Guasch –actual director de l'àrea corporativa del RCD Espanyol–, Oviedo aporta, a diferència del seu predecessor, experiència en el sector cultural i bagatge en institucions públiques. Un aterratge que el manresà farà sense la tensió que va haver de fer front Guasch fa cinc anys. Ara, però, el manresà té al davant un mes i mig de «molta feina» abans d'incorporar-se plenament a un càrrec en el qual vol aportar «energia i implicació per desenvolupar projectes», tenint mol clar que s'ha de fer «molta política cultural». I treball en equip, en especial amb el director musical i la directora artística, Christina Scheppelmann.

El manresà serà el cinquè director general des del 1993, després de Josep Caminal, Rosa Cullell, Joan Francesc Marco i Roger Guasch.