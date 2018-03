El carrer del Balç i Els Carlins de Manresa acullen els actes del Dia Mundial del Teatre

arxiu particular

El carrer del Balç repetirà com a escenari de les representacions del Dia Mundial del Teatre a Manresa

El carrer del Balç repetirà com a escenari de les representacions del Dia Mundial del Teatre a Manresa arxiu particular

La coordinadora que agrupa les formacions amateurs de teatre de les comarques del Bages, el Solsonès i el Berguedà viurà avui una de les seves festes majors: l'entitat, que aplega divuit entitats de la Catalunya Central, celebrarà el Dia Mundial del Teatre a Manresa fent un tast d'actuacions al carrer del Balç i la sala Els Carlins, que són obertes al públic de forma gratuïta. D'aquesta manera, el territori se suma a una efemèride que oficialment es commemorarà el proper dimarts, 27 de març.

«Enguany hi ha més grups que en les tres edicions anteriors», explica Francesc Parcerisas, un veterà de l'escena bagenca que viu el teatre amb passió a l'Agrupació Cultural i Recreativa de Fals. En qualitat de portaveu de la coordinadora, adscrita a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, afegeix que, encara que no ho sembli, «hi ha molta gent que fa teatre arreu de Catalunya».

El Dia Mundial del Teatre és cada any un moment de festa i reflexió per un sector que sobreviu en l'era digital, malgrat que diverses crisis li fan perdre públic periòdicament. A escala amateur, la vitalitat dels escenaris es demostra en xifres, com els més de tres-cents grups que formen part de l'esmentada federació. «I n'hi ha que estan afiliats a altres entitats», anota Parcerisas.

En el cas de les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès, la coordinadora aplega divuit formacions amateurs, de les quals «n'hi ha deu o onze que participen regulament en les reunions mensuals», afegeix. El responsable principal del col·lectiu és Pere Anton Lapeña, que porta el grup de Castellbell i el Vilar i el parroquial de Monistrol de Calders.

«No tots els grups tenen una activitat continuada», matisa Parcerisas, tot i que sí que duen a terme representacions amb una certa periodicitat. Al llarg de l'any, la coordinadora celebra diverses activitats, i per al proper 4 de juny, el Dia Mundial de l'Associacionisme, hi ha la intenció de fer una lectura teatral de l'obra de Manuel de Pedrolo, de qui enguany es commemora el centenari del seu naixement.

Abans, però, avui toca celebrar el Dia Mundial del Teatre. A les 19.30 h es farà la concentració a la plaça de l'Ajuntament i, posteriorment, hi haurà representacions de fragments d'obres tant al carrer del Balç com a la sala Els Carlins de Manresa.