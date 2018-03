«Tossudament Llach» es podrà veure el maig a la Festa Major de Puig-reig

Assajos, el novembre del 2016, per a l´estrena de l´espectacle a Girona

Assajos, el novembre del 2016, per a l´estrena de l´espectacle a Girona acn/gerard vilà

Puig-reig ha programat per a la festa major d'aquest 2018 el concert Tossudament Llach. Es tracta d'una recopilació de les peces més emblemàtiques del cantautor de Verges interpretades per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, amb la col·laboració d'artistes com Manu Guix, Elena Gadel, Roger Padullés, Beth i una segona col·laboració especial de la Polifònica de Puig-reig.

Aquest homenatge a Lluís Llach ja va ser un èxit absolut durant la seva estrena a l'Auditori de Girona, el 2016, i la versió que es va editar en CD va ser guardonada als premis Enderrock 2017 en la categoria de millor disc de clàssica. Tossudament Llach es podrà veure a Puig-reig el dissabte 19 de maig, a les 20 h, al Pavelló d'Esports. L'Ajuntament posa a disposició 300 entrades amb opció de reserva (des del 17 d'abril fins al 17 de maig). Es poden reservar trucant al telèfon 938 380 000, de dilluns a divendres, de 8 a 15 h. Les entrades reservades per telèfon (12 euros) s'hauran de recollir a la taquilla del pavelló el 19 de maig, entre les 18 i les 19 h.