L'Escolania de Montserrat farà la seva primera gira a Irlanda del 16 al 20 d'abril

L'Escolania de Montserrat farà per primer cop una gira per Irlanda entre el 16 i el 20 d'abril i actuarà conjuntament amb el Cor Palestrina. El primer dels concerts tindrà lloc dimarts 17 d'abril a l'Església dels Redemptoristes de Limerick, a les vuit del vespre. Aquell mateix matí, els nois de l'Escolania i els seus acompanyants seran rebuts oficialment per l'alcalde de Limerick, Councillor Stephen Keary. A Dublín, l'Escolania serà acollida per les famílies dels nois del Cor Palestrina, amb qui tindrà un intercanvi musical que culminarà en un concert conjunt a la Procatedral de Dublín el dijous 19 d'abril, també a les vuit del vespre. Tots els concerts en els quals actuarà l'Escolania de Montserrat durant la seva estada a Irlanda seran d´entrada lliure i gratuïta.

L'Escolania de Montserrat té una dilatada experiència d'actuacions a l'estranger i, entre d'altres, ha visitat països com Rússia, Estats Units, Polònia, França, Holanda, Alemanya, Suïssa, Hongria, Japó, Xina, Bèlgica o Itàlia.

Durant la seva estada a Limerick, l'Escolania estarà allotjada a l'Abadia benedictina de Glenstal i, per tant, els escolans tindran l'ocasió de realitzar un intercanvi cultural amb els alumnes que estudien i resideixen en aquella Abadia.