Núria Graham presenta el seu darrer treball al rehabilitat Casino de Calaf

El Festival MEB (Músiques per escampar la boira) va viure dissabte un dels moments àlgids d'aquesta segona edició amb el concert de Núria Graham. En un Casino de Calaf completament rehabilitat, la guitarrista, cantant i compositora vigatana va presentar el seu darrer treball discogràfic, Does it ring a bell?, davant gairebé150 persones. Acompanyada a l'escenari de la seva banda, no va ser fins després del tercer tema que es va presentar als assistents: «Gràcies per haver vingut en un dia que és més aviat de sofà i manta». Al carrer plovia, però a l'interior del Casino la calidesa de la veu de Graham, que era la primera vegada que actuava a la capital de l'Alta Segarra, seduïa un públic en bona part familiar. La sala estaba habilitada amb taules i cadires en format cafè teatre. Aquest any, a més, el Casino de Calaf ha volgut potenciar els grups del ter-ritori i per això dissabte el músic de la Llavinera Joan Prat i la banda va precedir el concert de la vigatana, amb un repertori de versions.

Núria Graham, talent i joventut, encara aquest 2018 com un any de consolidació. Amb tan sols 21 anys és considerada una de les artistes amb més projecció. Ho demostra el fet que enguany actuï a tres dels festivals més importants del país, com són Primavera Sound, Vida Festival i Mad Cool Festival. Es mou amb la mateixa espontaneïtat ja sigui en grans escenaris com en locals de petit format, com és el cas del Casino de Calaf. A banda de dresgranar els temes del seu darrer disc, el públic també va poder fer un tastet d'una de les noves composicions que la compositora va dir haver escrit recentment. Es tracta de The stable, «una cançó que parla de conèixer una persona especial en un estable. La història va passar una nit després d'un festival en un after que es feia en una hípica». La seva veu hipnòtica i la naturalitat per connectar amb el públic va fer les delícies dels espectadors.

La programació continua



El concert de Núria Graham era el tercer dels set que s'han programat en aquesta segona edició i el que ha congregat més públic. Després que passesin pel MEB Pavvla i Abrié & Cordero Duo, el cicle continuarà amb Sara Terraza i Red Rombo Duo (7 abril), Maleïdes les guerres (20 abril), Funkystep & The Sey Sisters (30 abril) i tancarà el festival Intana i Jorge de la Rocha (12 de maig). Tots els concerts es faran a les 20.30h i les entrades anticipades es poden comprar a través del web del Casino, tictactiquet.com o el telèfon 938 698 377. Els concerts són amb entrada gratuïta per als menors de 12 anys.