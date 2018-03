Concurs de bandes per al concert de Patum 2018

L'Ajuntament de Berga ha convocat una nova edició del concurs de bandes musicals per seleccionar el grup que obrirà el concert jove de dissabte de Patum del 2018. La festa se celebra enguany del 30 de maig al 3 de juny. La convocatòria s'adreça a grups i bandes que tinguin un any d'experiència en actiu i que la meitat dels seus membres visquin actualment en un dels municipis del Berguedà. Les formacions musicals interessades podran realitzar les inscripcions de forma gratuïta fins al 15 d'abril. Per a més informació, adreceu-vos a vilanaaj@ajberga.cat.