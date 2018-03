Un festival al riu Cardener i un macro escape formaran part del segon trimestre de la capitalitat cultural de Manresa

El Festival de dansa Batecs, la Festa del Riu, l'Aplec Internacional de Cultura Popular, la trobada d'entitats del Romànic, la Jornada Recercat, la Setmana del Llibre Infantil o el festival Simfònic són alguns dels actes destacats de la programació de Manresa Capital Cultural per al segon trimestre de l'any. Aquesta setmana s'ha editat una nova publicació de 20 pàgines, en format diari, que inclou totes les activitats programades durant els mesos d'abril, maig i juny. Se n'han fet 20.000 exemplars, que es distribuiran a la ciutat i comarca i també en equipaments culturals de Barcelona i oficines de turisme del país.

Aquests són els actes més destacats que inclou el programa d'aquest trimestre

6, 7 i 8 d'abril- Batecs, Festival de Dansa a la Catalunya Central

El Festival de Dansa Batecs converteix durant un cap de setmana de primavera la ciutat de Manresa en l'epicentre de la dansa de la Catalunya central. Des de la Plataforma de Professionals de la Dansa, es presenta un conjunt d'actes i esdeveniments que enriquiran de manera plena la circumstància de la Dansa, el Cos i el Moviment a la ciutat. L'objectiu és donar l'oportunitat al públic de gaudir d'espectacles de dansa de tots tipus i formats. Realització de tallers, monogràfics, laboratoris creatius, tallers de repertori, conferències i cicles de cinema de dansa, perquè tot plegat, creï una interacció multidisciplinària que situï Batecs com a referent de la funció pedagògica en la creació contemporània. El Festival també vol fomentar activitats de dansa entre els participants no professionals pels beneficis terapèutics que el moviment aporta, i una f ormació de màxima qualitat per als professionals del sector.

13, 14 i 15 d'abril – Recercat

El Recercat, Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana, organitzat per l'Institut Ramon Muntaner, es realitza anualment en el marc dels actes de la capital de la cultura catalana i té com a principal objectiu donar a conèixer a la resta de la societat civil l'activitat dels centres, instituts d'estudis i altres entitats culturals. Exposicions, xerrades, documentals, activitats familiars.

14 d'abril - Entre Ponts. Els Ponts medievals de Manresa

9a Trobada d'Amics de l'Art Romànic de Catalunya

Els Amics de l'Art Romànic del Bages organitzen una trobada en què hi participaran diverses entitats amigues o vinculades a l'art romànic d'arreu de Catalunya. En aquesta trobada i amb motiu de la capitalitat cultural de Manresa, es visitaran el Pont Vell, el Pont Nou, i el Pont de Vilomara. El Pont Vell és el més emblemàtic dels ponts manresans i, alhora, el més desconegut. El Pont Nou, un dels ponts medievals més llargs del nostre país. I el Pont de Vilomara, situat a cavall dels termes de Manresa i del Pont de Vilomara, forma part de ple dret del patrimoni de la ciutat de Manresa.

12 de maig - Aplec Internacional

És el gran festival de la cultura popular catalana. Cada edició d'aquest aplec acull una àmplia diversitat de tots els àmbits de la cultura popular. L'Aplec Internacional és una mostra de la cultura popular catalana organitzada per Adifolk, que va començar l'any 1988, per donar a conèixer per Europa la realitat i varietat d'aquesta. Basat, en un principi, bàsicament en la sardana, s'hi han anat afegint diversos grups actuants com geganters, bastoners, cobles, grallers, esbarts, cavallets, diables, castellers, bestiari popular, ball folk, havaneres, teatre de carrer, etc.

Del 12 al 19 de maig - Setmana del Llibre Infantil i Juvenil

Setmana d'actes al voltant del llibre i la lectura per a infants. La setmana té com a objectiu donar una 'empenta' a aquests tipus de llibres i vol servir per recordar la importància de la lectura entre els infants i promoure la lectura des de la primera infància. La lectura és fonamental per l'adequat desenvolupament intel·lectual i emocional dels nens i nenes.

2 de juny – Festa del Riu

La Festa del Riu neix amb la intenció de convidar la gent a passar tot el dia al riu. Hi haurà un conjunt d'activitats per redescobrir el riu Cardener al seu pas per Manresa. Activitats lúdiques, esportives culturals (concerts, teatre, dansa), així com recorreguts de natura i altres activitats per gaudir en família. L'escenari serà diversos indrets d'entre el Pont Vell i el Pont Nou.

9 de juny - Festival Simfònic

Festival SIMFONIC: 100 concerts simultanis i gratuïts a 100 espais de Catalunya i Balears realitzats per més de 5.000 estudiants d'escoles de música. A Manresa realitzaran 8 concerts les escoles de música de la ciutat i de la comarca del Bages. Objectius: portar la música a espais no habituals, divulgar la nostra música tradicional i popular, entendre les Escoles de Música com una inversió en educació, Promoure la participació intergeneracional (de 4 a 80 anys) incloent gent gran persones amb discapacitat i en situació de risc o exclusió social.

16 de juny- Macro Escape

A la plaça Major de Manresa, una multitud de persones congregades haurà de trobar la clau per aconseguir escapar. Una experiència trepidant i festiva on tots els participants juguen a la vegada per assolir l'objectiu. Un acte original que contribuirà a promoure la descoberta d'espais, la història i particularitats desconegudes de Manresa.

A partir del 12 de juny – Mur, Manresa Art Urbà

MUR, Manresa Art Urbà és un projecte multidisciplinari amb l'objectiu de cercar noves vies de participació ciutadana a l'espai públic a través de l'art i l'urbanisme.

Gairebé totes les grans capitals ofereixen ja visites guiades d'art urbà, un patrimoni emergent que mostra una cara alternativa de la ciutat i que sedueix als viatgers. L'última atracció turística es troba a les parets. L'art urbà no només aporta color sinó que d'ençà un temps cap aquí, arrossega al viatger. L'alça de l'interès pel grafiti, la pintura mural i les intervencions a l'aire lliure ha generat múltiples propostes turístiques que busquen satisfer la demanda. L'activitat donarà color a la ciutat, i omplirà els carrers d'art.

Altres activitats destacades que també s'inclouen al programa i que no són específiques de Manresa Festival Cultural són el Festival Clam (del 26 d'abril al 6 de maig); el Festival Artístic del Barri Antic, FABA (12 de maig); el Vi_suals i enguany també la Fira del Vi (del 27 de maig al 17 de juny); o Manrusionica (9 de juny), entre altres.