Lucia Alcaina signa el cartell de la quinzena edició del festival Clam

El Clam, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, ha presentat avui el cartell oficial de la seva 15a edició, un certamen que se celebrarà del 26 d'abril al 6 de maig a Navarcles, Manresa i Avinyó i que preveu, com sempre i a banda de l'oferta cinematogràfica, el lliurament del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat i un munt d'activitats de reivindicació, reflexió i de compromís social.

La imatge seleccionada per aquesta edició la signa la dissenyadora Lucia Alcaina, amb una proposta artística que pretén reflexionar de forma creativa sobre el binomi que protagonitza el certamen: la cinematografia compromesa i el tema escollit enguany: "Revolució tecnològica i bé comú".

Lucia Alcaina és directora d'art i dissenyadora de moda de 23 anys. Nascuda a Saragossa, va fer la seva formació entre Barcelona i Berlin i, finalment, va decidir establir-se a Manresa on té el seu estudi. El seu treball busca l'equilibri entre l'art i propostes més comercials i destaca en la importància del procés creatiu de les seves obres. Passarel·les de moda com la 080 Barcelona Fashion Week, Cracow Fashion Week o la European Fashion Union ja han vist el seu treballs; i festivals como Manrusionica i el Mercat de Música Morta de Manresa també han comptat amb la seva aportació artística i comunicativa.

Per a Alcaina, amb el cartell del Clam "reflexiono sobre com Internet i les xarxes socials han creat un entramat complex en el qual és possible relacionar-se amb la resta del món, esborrant qualsevol frontera física, a través d'avatars". La dissenyadora interpreta com evoluciona l'home cap un "home sapiens digital".