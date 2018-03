Salva Racero estrena la seva nova proposta musical al Festival de Pasqua de Cervera

Després del seu pas per Lax'n'busto, el cantant manresà Salva Racero ja té a punt la seva primera proposta en solitari. Aprofitant el seus estudis sobre el món del vi, el manresà ha preparat un nou espectacle que gira al voltant dels maridatges musicals.

Aquesta nova proposta s'estrenarà al Festival de Pasqua de Cervera, el certamen referent de la música clàssica catalana. L'actuació tindrà lloc el dissabte, 31 de març, a les 22 hores a l'Auditori de Cervera i es maridarà vi i música en un repertori popular que anirà des de cançons clàssiques fins a d'altres populars del segle XXI. Per a aquest nou espectacle, Racero s'acompanya d'un dels pianistes catalans més reconeguts, el professor del Liceu, Dani Garcia.

El Festival de Pasqua arribarà enguany a la seva vuitena edició convertit en un certamen referent de la música clàssica catalana. Del 22 de març a l'1 d'abril, hi actuen a més de Salva Racero, altres artistes com Antoni Ros Marbà, Albert Guinovart, el Cor Jove de l'Orfeó Català, la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, la Coral Cantiga, Jordi Masó, etc.

Les entrades per a aquest concert de maridatge ja es poden adquirir a través del web www.festivaldepasqua.cat