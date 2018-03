La Sindicatura de Comptes alerta d'irregularitats a la Fundació del Liceu

La Sindicatura de Comptes ha alertat d'irregularitats a la Fundació del Liceu, almenys fins la temporada 2014-2015. L'nforme realitzat, segons ACN, ha trobat incidències, alguna d'elles fins i tot denunciable judicialment, en l'àmbit del patrocini i del mecenatge, la contractació i acomiadament de personal, i el control comptable intern.

En la realització de l'informe hi ha hagut diverses limitacions que posen de manifest «debilitats en el control intern de la fundació». El procediment comptable seguit per la Fundació no permetria obtenir la composició de determinades partides de despeses i ingressos, fet que dificulta el seu seguiment i control. Es tracta, per exemple, de falta de conciliació entre els llistats de seguiment d'aportacions i d'espais llogats i la comptabilitat; de manca de detall de les remuneracions pendents de pagament al personal o de factures pendents de rebre; de falta de documentació o justificació de traspassos d'efectiu al consorci; i de manca d'informació sobre produccions donades de baixa.