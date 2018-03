Els autors de novel·la històrica tornaran a omplir Puig-reig a les portes de Sant Jordi

Per l´esquerra, el regidor Jesús Subirats, la llibretera Montse Garcia, la directora de la biblioteca Guillem de Berguedà, Queralt Ambròs, i el regidor Josep Campos, ahir a la plaça Mestre Badia, on tindrà lloc la fira

Per l´esquerra, el regidor Jesús Subirats, la llibretera Montse Garcia, la directora de la biblioteca Guillem de Berguedà, Queralt Ambròs, i el regidor Josep Campos, ahir a la plaça Mestre Badia, on tindrà lloc la fira dani perona

Puig-reig tornarà a ser el punt de trobada dels autors de novel·la històrica del país quinze dies abans de la diada de Sant Jordi. Més d'una vintena d'escriptors d'aquest gènere seran, el dissabte 7 d'abril, al municipi del baix Berguedà en la segona edició de la Festa del Llibre i la Novel·la Històrica. Una aposta per situar Puig-reig al mapa literari del país i, de passada, atraure visitants d'arreu perquè descobreixin el municipi.

La bona acollida del certamen literari l'any passat ja en feia preveure una segona edició. De fet, els mateixos organitzadors ja van anunciar just acabar la mostra del 2017 que la proposta tindria continuïtat. L'Ajuntament de Puig-reig, les llibreries del municipi i la biblioteca Guillem de Berguedà han unit forces, juntament amb el teixit associatiu del poble, per aconseguir un programa d'activitats més complet que el de la primera edició. El regidor de Cultura del consistori puig-reigenc, Jesús Subirats, anunciava ahir durant la presentació del certamen que han volgut preparar «una festa cultural familiar».

El principal atractiu de la mostra serà la presència de 23 autors del gènere de la novel·la històrica que al llarg del dia passaran per l'espai instal·lat a la plaça Mestre Badia per presentar la seva darrera novetat literària. Els escriptors no només conversaran durant una estona amb el divulgador i presentador de ràdio Sebastià d'Arbó per explicar els detalls de la seva última novel·la, sinó que també atendran els lectors i visitants que, durant tota la jornada, s'acostin a la seva parada. «Hem volgut mantenir aquest format perquè va agradar tant als escriptors com al públic», explicava Subirats. Tal com va explicar Montse Garcia, de la llibreria Montserrat, com l'any passat, els dos establiments de Puig-reig posaran a la venda exemplars de les novel·les dels autors que participaran al certamen. Maria Carme Roca, David Martí, Coia Valls, Sílvia Tarrago, Xulio Ricardo Trigo, Jordi Matilló, Jesús Ávila, Ramon Gasch i el berguedà Ramon Soler seran alguns dels convidats.

Per fer més atractiva la fira i arribar a nous públics, l'organització ha apostat per oferir activitats paral·leles, com l'intercanvi de punts de llibre, les xerrada sobre el món templer i els almogàvers –que tindrà lloc a la sala de plens del consistori–, les visites guiades al castell, el campament templer o l'espectacle medieval a càrrec de la colla de diables Clot de l'Infern i Drakònia.

La biblioteca Guillem de Berguedà ha estat l'encarregada d'impulsar la primera edició del concurs de microrelats, amb la participació d'una trentena de persones, tal com va avançar la directora de l'equipament, Queralt Ambròs. El dia de la fira es donaran a conèixer els guanyadors. Durant tot el dia, la biblioteca del municipi es traslladarà al recinte firal amb una mostra de novel·la històrica «per ser un punt de trobada i conversa entre els lectors», va dir Ambròs. Per als més petits, també hi haurà activitats tant al matí com a la tarda.

El regidor de Promoció Econòmica, Josep Campos, creu que la Festa del Llibre i la Novel·la Històrica és un reclam per al públic especialitzat, però també una oportunitat per donar a conèixer el municipi i els seus espais d'interès als visitants. És per això que, coincidint amb la mostra, s'estrenarà el punt d'informació turística de Puig-reig, que físicament obrirà portes als baixos de l'edifici de l'ajuntament i que, de manera excepcional, el 7 d'abril estarà instal·lat al recinte firal.