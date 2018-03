Salva Racero: «Espero que la gent em pugui conèixer més enllà de Lax»

El manresà Salva Racero (1976) estrena avui a Cervera el seu primer projecte professional des que, ara fa un any i mig, va deixar Lax'n'Busto, el carismàtic grup de rock en català del qual va ser el cantant durant una dècada. Juntament amb el pianista Dani García, i en el marc del Festival de Pasqua de la capital de la Segarra, el vocalista presentarà aquesta nit en societat l'espectacle Maridatges musicals, en el qual uneix la seva passió artística amb la del vi. «Si els exàmens van bé, al juny ja tindré el títol de sommelier», explica Racero a Regió7.

«El meu besavi era viticultor i la tradició familiar s'ha despertat de nou en mi», comenta Racero, que, després de l'aturada temporal que va anunciar Lax'n'Busto el novembre del 2016, va decidir apuntar-se al curs superior de sommelier que imparteix el CETT, el Campus Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia, adscrit a la Universitat de Barcelona.

Maridatges musicals és un espectacle d'un parell d'hores durant el qual Racero interpreta temes que han marcat la seva trajectòria fins ara i, de forma intercalada, comparteix amb el públic un tast de vi amb finalitats pedagògiques. «Sempre des del respecte que em mereix la gent que fa molts anys que es dedica al món del vi, en aquest muntatge intentaré explicar quatre conceptes bàsics sobre la manera de tastar el vi, com és l'entrada en boca i altres qüestions», apunta.

«El repertori és format per cançons de musicals que vaig cantar en el seu moment, com ara Mar i cel, Notre-Dame de París i Els miserables, així com temes de Lax'n'Busto – Tornarem, Que boig el món! ...–, versions de jazz i algun tema operístic com ara el conegut Nessun dorma, del Turandot de Giacomo Puccini. «Hi ha gent que només em coneix de la meva etapa a Lax, i espero que ara puguin veure com sóc com a cantant», afegeix el manresà.

Després de l'actuació de Cervera –en la qual hi ha confirmada la presència de Josep Pelegrí, millor sommelier estatal el 2016–, Racero té més bolos programats, si bé encara cap a la Catalunya Central. Serà al seu costat Dani García, «un pianista reconegut que acompa-nya cantants d'òpera arreu del món, i a qui ja coneixia de l'espectacle De prop que vam fer els Lax».

Després de ser durant deu anys la veu d'un dels grups de rock més populars del país, Racero emprèn un nou camí en format de duet tot esperant que, després de l'estiu, es doni a conèixer el seu nou projecte personal. De moment, i a excepció d'algunes col·laboracions solidàries, el manresà no havia tornat a pujar a l'escenari.