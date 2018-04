Quim Piqué s'estrena com a director dels cors de la població xilena de Frutillar

Joaquim Piqué (Monistrol de Montserrat, 1970) ha debutat públicament com a director de la Escuela Coral Teatro del Lago, de Frutillar, a Xile, aquest Divendes Sant, amb un concert que sota el títol Tiempos de coros proposa un recorregut per diferents èpoques de la història de la música –des de Tomás Luís de Victoria (1548-1911) fins a composicions del segle XXI d'Arvo Pärt (1935)–, responsoris de Setmana Santa, motets i obres de Domenico Scarlatti, Weis, Sors, Bruckner, Bardos i Bach: «Un viatge en el temps, com fer una visita a un museu on primer veus les obres més antigues i vas veient com evoluciona l'art».

Joaquim Piqué i Calvo té un extens currículum. Va començar com a escolà a l'Escolania de Montserrat, on va entrar als deu anys d'edat i en va sortir als catorze, i posteriorment, entre el 2000 i el 2007, va dirigir la formació. Piqué va ser director de la Unió Musical del Bages, de l'Orfeó Manresà, de l'Orfeó Monistrolenc, del Cor de la passió d'Olesa de Montserrat, cantant i sots director del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana i director de l'Orquestra de Flautes de Barcelona. Des de l'1 d'agost del 2017, dirigeix l'àrea de música coral del Teatro del Lago de Frutillar, un espai cultural que combina la programació d'alt nivell amb la vocació social i pedagògica. A la Patagònia xilena, això sí.

En declaracions a Regió7, Piqué s'ha mostrat molt satisfet de com li van les coses tot i ser tan lluny de casa. Té fixada la residència familiar a Sant Joan de Vilator-rada: «És dur, no et pensis, però professionalment el que tinc aquí mai no ho tindré a Catalunya, per desgràcia. Llum, so, tècnics, tots ajudant i essent part del projecte. Això et dóna una capacitat d'imaginar increïble. Ja he pogut crear un cor de cambra professional gràcies a la confiança que ha dipositat el teatre en mi, i el cor amateur ha entès la proposta que va més enllà de ser un cor social».

En la conversa de Regió7 publicada el 21 de maig del 2017, Piqué explicava què era per a ell la música i, per tant, amb quina proposta es planteja el repte xilè: «La música és en el moment que tu arribes a connectar amb tot allò que està passant; és una connexió emocional, no intel·lectual. Però cal crear les condicions perquè passi i perquè qui escolta tingui ganes de continuar escoltant. Aconseguir això en la música, per a mi, és el més difícil».

En unes altres declaracions recollides per la premsa local, prèvies al seu primer concert, Quim Piqué deia que estava «feliç i expectant». Divendres Sant es va treure un pes de sobre i, «a més a més, aquestes darreres setmanes he presentat un projecte ambiciós d'escola coral que ha entusiasmat la directiva del teatre».