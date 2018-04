El grup A Contrallum portarà dijous al Kursaal les seves versions de Llach, Ovidi i Sisa

La Sala Petita del Kursaal acollirà aquest dijous, 5 d´abril a les 21h, l'actuació del grup A Contrallum, liderat pel pianista surienc Mateu Peramiquel i acompanyat per Carolina Alabau (veu) i Glòria Maurel (bateria). La formació s'ha fet un nom propi en el panorama musical català gràcies a les seves reinterpretacions de cançons d´autors catalans i populars amb un estil modern i jazzístic.

El pianista i arranjador del grup, Mateu Peramiquel, va començar a arranjar diferents temes de diversos autors (Lluís Llach, Ovidi Montllor, Joan Manuel Serrat, Jaume Sisa, etc) utilitzant noves sonoritats i jugant amb els quatre instruments que formen la banda. En el concert del Kursaal podrem escoltar cançons tan conegudes com ´Pare´ i ´Mediterráneo´ de Joan Manuel Serrat, ´L´Estaca´, ´Cançó a Mahalta´, ´Que tinguem sort´ o ´País Petit´ de Lluís Llach, ´Qualsevol nit pot sortir el sol´ de Jaume Sisa, ´Va com va´ d´Ovidi Montllor o ´Què volen aquesta gent´ de Maria del Mar Bonet.

Els intèrprets d´A Contrallum juguen amb aquestes cançons tan conegudes i exploren nous punts de vista amb els quals poder expressar els poderosos missatges de les lletres d´aquests cantautors.

De del 2016 han actuat a diverses sales i esdeveniments privats tals com al projecte Petit

Mozart, a l´Ateneu de Rubí, al Jazzsí Club, etc. Recentment han actuat també al Teatre Nacional de Catalunya en l´entrega dels Premis de Recerca 2017 i al Centre Modernista de Sant Pau.

Les entrades per veure ´A Contrallum´ tenen un preu de 12€ (10 euros majors de 65 anys, menors de 25 anys, Escoles de Música i amb Carnet Galliner). Més informació a les taquilles, per telèfon (938723636) i per internet a www.kursaal.cat.