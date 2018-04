El Festival Artístic del Barri Antic de Manresa es concentra en una jornada a l'Anònima

El pròxim dissabte 12 de maig torna la segona edició del Festival Artístic del Barri Antic de Manresa (FABA). La iniciativa, que se celebrarà a l´antiga fàbrica de l´Anònima, té l´objectiu de convertir el Centre Històric de Manresa en un node creatiu i cultural a través dels seus agents i reivindicar l´edifici municipal de l´Anònima com a fàbrica de creació. La presentació del festival, amb entrada és lliure, s'ha fet aquest migdia a l'Anònima.

Enguany, el FABA concentrarà la major part de les seves activitats el dissabte 12 de maig des de les 10 del matí fins a les 2 de la matinada amb : concerts, teatre, poesia, un mercat artesà i art urbà, entre d´altres. Paral·lelament, hi haurà un espai gastronòmic a càrrec dels membres del Mercat de Puigmercadal de Manresa, on es podrà dinar i menjar durant tota la jornada.

Lligant amb la participació del mercat i una setmana abans del festival, el divendres 4 de maig, es durà a terme la Festa de Presentació del FABA al mateix Mercat de Puigmercadal. Serà la cita que donarà el tret de sortida al festival, en un vespre de música electrònica en directe al mercat.

12 propostes escèniques ompliran els dos escenaris del FABA

12 propostes artístiques de diferents disciplines i estils (11 musicals i 1 teatral) ompliran els dos escenaris de l´antiga fàbrica de l´Anònima, un exterior i un interior, el 12 de maig.

Apostant pel talent emergent del Bages, sis de les iniciatives d´enguany provenen de la comarca. La música d'Ara Nescio, Clazzics, Los Valientes i Toia -, Dj Grozza i el grup teatral T.U.P.P.E.R.S. I les sis següents seran d´arreu de Catalunya, passant pel País Valencià i Aragó, i ja consolidades dins l´escena alternativa, però que no han tocat mai a la ciutat: Bigott (Saragossa), Blondie (Berga), Júlia (Alcoi), Renaldo & Clara (Lleida), The Crab Apples (Santa Eulàlia de Ronçana) i Mr.Rombo (Reus).

Entre les propostes destaca el grup manresà Toia, que oferirà un concert exclusiu i únic a l´escenari del FABA, així com DJ Grozza que prepara una sessió especial per al festival. A més de Bigott, Renaldo&Clara, The Crab Apples, Júlia i Los valientes, que portaran al FABA el seu nou disc.

L´art també tindrà expressió dins el festival a través de la proposta dels artistes i artesans del Mercat Somiatruites. A més Pedra de Toc, l'associació d´artistes joieres de la zona, portaran, un any més, joia contemporània i d'autor amb una instal·lació pròpia.

El projecte Murs Plàstics, engegat fa cinc anys al Barri Antic, presentarà una exhibició d´alguns dels artistes vinculats al projecte, en una proposta efímera, construïda i acabada al llarg del dia del festival a través de l´artista manresà crescut en el camp de l´estampació i el gravat, Berni Puig i l´artista urbà, DJ, productor i graffiter, Randy Tek.

Finalment, una de les novetats destacades de la segona edició serà les visites poètiques a l´Anònima on es podran veure alguns espais tancats al públic com els garatges, les carboneres i la xemeneia, guiat per membres del Centre d´Estudis i del Bages i amb el recital de les creacions fetes expressament per les poetes Km0 Joana Sargantana, Sergi Perramon i Núria Espill.

Transformar el centre històric de la ciutat a través dels seus agents

El Festival Artístic del Barri Antic se sustenta sobre tres pilars principals: reivindicar l´Anònima com a espai de creació cultural, propiciar el reconeixement i el suport dels agents del barri com a dinamitzadors i oferir una programació artística - elaborada a partir dels dos anteriors- que posi en valor aquells detalls amagats que existeixen i que normalment no veiem.

Apostes per la cultura

El Festival Artístic del Barri Antic és una proposta organitzada per diversos agents culturals del Centre Històric a nivell particular i compta amb el mecenatge principal de Mahou, així com la col·laboració de l´Ajuntament de Manresa, el Mercat de Puigmercadal i Remsa.

Les propostes artístiques

ARA NESCIO

Jove (t)raper manresà amb ànima punk i deixos nihilistes. Autogestionat, transfeminista i antiautoritari.

BIGOTT

Bigott, un dels principals referents de l´escena alternativa de la península, portarà el seu nou disc el seu nou disc, amb energia vibrant, cançons curtes, directes i melodies enganxoses. Punk, ball, alegria i diversió.

BLONDIE

Blondie, referent del trap a Catalunya i acompanyada dels referenciables blackthoven i babyface, s´estrenarà a Manresa dins la seva nova gira ´N93 Tour´.

CLAZZICS

Clazzics, el quartet manresà que fusionen clàssic amb jazz, presentaran la seva proposta per primera vegada a la ciutat.

GROZZA

Grozza, un dels dj's més eclèctics i aventurers que podem trobar al Bages, punxarà dins d'una parada del Mercat de Puigmercadal, oferir una sessió estilísticament oberta al 100%.

JÚLIA

El duet Júlia, que des d'Alcoi està sacsejant el sotabosc de l´escena valenciana, fusionen el folk, el pop i l´electrònica suau i exploren camins encara verges fins a la data. Al FABA vindran amb les mans carregades: presentaran ´Proxima B´, el seu segon llarga durada.

LOS VALIENTES

Los Valientes, el quartet jove manresà que ha tornat a posar de moda el rock a Manresa. Garatge, punk, energia i actitud és el seu cocktail guanyador.

MISTER ROMBO

El suculent Mister Rombo portarà al FABA ranxeres, electrònica, indie, rock i latin. La millor forma per acompanyar un bon vermut!

RENALDO&CLARA

Els lleidatans Renaldo&Clara, el millor cas que podem trobar a Catalunya de grup carregat de cançons de pop perfecte, tocaran per tots els públics ´Els afores´, el seu segon disc.

THE CRAB APPLES

The Crab Apples, el quartet de Santa Eulàlia de Ronçana i clar exemple de creativitat i una barreja perfecte de melodies pop i contundents bases rock, presentaran el seu segon disc ´A drastic mistake´ (Hidden track records).

TOIA

Toia, el duet format pels manresans Lluís Coll i Jordi Portabella (també membres de Puput), oferiran un concert únic i exclusiu per al FABA, basat en dos pilars principals: la maquinària industrial i la música clàssica del moment de la construcció de l´obra d´Ignasi Oms i Ponsa.

T.U.P.P.E.R.S.

Micro-teatre amb les actrius Gaia Bautista i Cristina Pericas i la direcció d´Anna Bertran i Joan Escrivà-Escolà, portarà dubtes, incoherències, queixes i calces. Els tuppers del diumenge ens mostraran dues dones cansades. Es queixen i s'avorreixen, i s'avorreixen de queixar-se. Es queixen per canviar alguna cosa o queixar-se ja canvia la cosa?

Espai gastronòmic del Mercat de Puigmercadal

El Mercat de Puigmercadal ha estat des de fa més de 30 anys, el nucli comercial de proximitat al Centre Històric de la ciutat. En la seva nova embranzida de renovació i com a agent lògic del barri, els seus paradistes oferiran un servei gastronòmic durant tot el dia a l'Anònima, on es podrà dinar, picar un aperitiu, sopar producte de proximitat, berenar saludable o, pels més toca-tardans, un ressopó.