Konvent obre programació amb una trobada que reuneix una vintena d'artistes joves

Konvent inicia la seva programació cultural d'enguany amb Tret de Sortida, un «antifestival» que neix de la trobada d'una vintena d'artistes a l'antic convent de Cal Rosal durant el proper cap de setmana, de 6 a 8 d'abril, en format de residència i laboratori artístic. La temàtica de la trobada girarà al voltant de la vivència del jove artista del segle XXI i Tret de Sortida romandrà fins a final de mes com a exposició.

Konvent ha delegat en tres joves artistes el comissariat de Tret de Sortida: Joan Manel Pérez, Manel Boixadera i Vignesh Melwani, que han buscat creadors de disciplines i trajectòries molt diferents per poder compartir i debatre sobre els aspectes que afecten els artistes d'avui dia: uns models d'èxit massa rígids, les noves tecnologies, l'etnocentrisme... Entre la vintena d'artistes participants hi ha el performer barceloní Adrián Pino, que mostrarà la primera exposició completa del polèmic projecte V, una sèrie de nus artístics pels principals museus d'Europa amb l'objectiu de reivindicar un món femení i espiritual; l'artista cíborg Manel Muñoz, conegut per desenvolupar i instal·lar-se sensors baromètrics al cos; i l'artista de street art berguedà Nil Safont, Slim, que pintarà un mural a l'entrada de Konvent.

Tots tindran l'oportunitat de fer creacions in situ i, també, dissabte, de mostrar al públic la seva obra. Konvent obrirà portes al migdia (13.30 h) amb un dinar popular. Després hi haurà un espai de diàleg entre artistes i públic i, posteriorment, s'inaugurarà la zona d'exposició. A partir de les 7 de la tarda es faran les mostres d'arts en viu dels artistes i s'acabarà a la nit amb una sessió DJ.