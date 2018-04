La dansa vol marcar el pas a Manresa

Amb permís del temps, aquest cap de setmana la dansa s'escamparà pels carrers de Manresa en el que serà el primer festival de dansa a la ciutat. Batecs és una aposta forta de la capitalitat cultural catalana de Manresa per dos motius: per dotar la ciutat d'un certamen del qual s'espera que tingui continuïtat i que posi en el punt de mira una de les arts amb menys presència, i perquè té al darrere la Plataforma per la Dansa a la Catalunya Central, una entitat que neix amb Batecs i que vol vincular els professionals del territori que treballen en aquesta disciplina. Que són molts.

Amb la batuta tripartida de Laura Bataller, Queralt Jorba i Maria Ribera, Batecs té com a gran objectiu apropar la dansa a tots els públics i, per això, el programa contempla plats per a tots els paladars –amb una vintena de propostes– que alternaran sales (Kursaal, Anònima) però, sobretot, espai urbà: plaça de Sant Domènec, Passeig de Pere II, plaça de Crist Rei i Plana de l'Om. Malgrat això, i en previsió del mal temps, l'organització explicava ahir que, possiblement, alguns dels espectacles es traslladaran a l'Anònima. Avui s'acabarà de decidir.

Sigui com sigui, entre els noms que desfilaran per Manresa hi ha Sol Picó, Claire Ducreux, Peter Mika o la Cia Maduixa. Aquesta premiada companyia de Sueca serà la responsable de la inauguració, amb un espectacular muntatge de dansa amb xanques que, per primer cop, es veurà en sala. Mulïer, un homenatge a totes les dones que durant segles d'opressió han lluitat i segueixen lluitant per mantenir viu el seu jo salvatge, es veurà avui (21 h), a la Sala Gran del Kursaal interpretat per cinc ballarines: Laia Sorribes, Lara Llávata, Melisa Usina, Esther Latorre i Ana Lola Cosín. Amb idea i direcció de Joan Santacreu, Mulïer ha rebut diferents guardons, entre els quals dos premis Max 2017, a millor espectacle de carrer i a millor composició musical per a espectacle escènic. Abans de començar, hi haurà els parlaments d'Anna Crespo, regidora de Cultura, i Laura Bataller, de la Plataforma per la Dansa a la Catalunya Central.