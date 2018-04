El manresà Agustí Franch novel·la el despertar del coma de dos desconeguts

La Teresa veu una capsa de música, l'obre i se sent com la ballarina que dóna voltes: com ella, ha estat molts anys tancada i ara que ha sortit no té més remei que ballar al ritme que li posa la vida. La nova novel·la de l'escriptor Agustí Franch (Manresa, 1976) es titula La capsa de música. Després de Wicca (2006), Franch insisteix en la narració d'intriga, però aquest cop «he aprofundit més en els personatges: són més potents i tenen més capes. Per això entro més en els sentiments, però també els hi passen moltes coses, tenen molt per descobrir. Viuen una situació dramàtica i també hi ha part de romanticisme».

En aquesta nova novel·la, publicada com l'anterior per l'editorial andorrana Mesclant, l'escriptor manresà explica la història de dues persones que es desperten el mateix dia, en dos llocs diferents del món, després d'haver estat en coma exactament el mateix temps. I no es coneixen de res. L'acció transcorre entre Andorra, Barcelona i Rotterdam, i se situa en l'any 2048. Franch apunta que «feia temps que tenia la inquietud d'explicar com seria un despertar del coma després de molts anys. En el dia a dia, assumim les coses a mida que ens van passant, però, al cap de gairebé 20 anys, el dia que despertes el món ha canviat, falta gent estimada. És un xoc. Però no volia fer una novel·la només d'això i no m'hi vaig posar fins que vaig tenir una altra idea, que no puc explicar, perquè és el desenllaç de la història».

L'autor presentarà avui La capsa de música a Santpedor (Cal Pere Damià, 17 h), on va anar a viure als 15 anys i hi té els pares, i a Manresa (Espai Òmnium, 19.30 h). «Com que ara visc a Andorra, m'agrada retrobar-me amb gent que fa temps que no veig», diu.