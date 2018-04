Prop de 650 alumnes d'ESO de la Catalunya Central participaran en la setena edició del Fem Òpera!

La setena edició del projecte Fem Òpera! que impulsa el Teatre Kursaal de Manresa amb l'objectiu d´acostar els joves al món de l'òpera tornarà a fer pujar a escena el fruit del seu treball en tres funcions, dimecres, dijous i divendres (20 h) a la sala gran del Kursaal. Una adaptació de l´òpera "El petit escura-xemeneies" de Benjamin Britten, l'obra que ja es va treballar en la primera i la tercera edició del Fem Òpera!, tornarà al Kursaal protagonitzada per gairebé 650 alumnes de 1r i 2n d´ESO de 12 centres de secundària (de Manresa, Igualada, Sallent, Calaf, Berga, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Fruitós de Bages, Sallent, Navarcles i Súria), una dotzena de joves actors-cantants solistes i la Camerata Bacasis Manresa.

Els personatges amb més protagonisme del Fem Òpera! d´enguany (un total de 14, titulars i covers) van sortir del càsting que es va fer el més de gener passat al Kursaal, en què hi van participar una seixantena de nens i nenes d´entre 10 i 14 anys. Estaran acompanyats per 4 solistes adults.

Tots els grups que participen al Fem Òpera! han treballat pel seu compte (a les classes de música, els alumnes de secundària; i als assajos habituals del curs, els músics de l'orquestra) l'òpera, en uns assajos supervisats pel director musical de l'espectacle, Lluís Arguijo, i la directora escènica, Ada Andrés.

En aquesta edició, la Camerata Bacasis, dirigida per Jordi Coll i formada el 2011 per joves músics formats al Conservatori Professional de Música de Manresa, serà la base musical de l´espectacle, que s´engruixirà amb els gairebé 650 alumnes dels centres de secundària que hi participaran (200 i escaig a cada funció) i que es troben en dos assajos conjunts abans de l'estrena de l'espectacle.

Fem Òpera! parteix del projecte educatiu Òpera a Secundària que organitza des de fa molts anys el Liceu de Barcelona amb l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC). Des del Servei Educatiu del Kursaal s'ha volgut apostar per aquest projecte, però buscant la complicitat i participació de grups locals.

Les entrades per veure l´espectacle, que és obert al públic, es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet a la web www.kursaal.cat. El preu és de 8 euros, 5 € per als menors de 25 anys.

Equip artístic

Direcció musical: Lluís Arguijo

Direcció escènica: Ada Andrés

Orquestra: Camerata Bacasis, sota la direcció de Jordi Coll.

Piano: Lluïsa Vinyes i Ferran Barrios

Cor d'escena: els 7 joves escollits en un casting: Eva Castaño, Olga Linares, Laura Pierola, Núria Pla, Mariona Serret, Gal·la Torra, Magalí Torras

Cor general: alumnes de centres de secundària.

Alumnes de l´Institut Llobregat de Sallent, Pere Vives Vich d´Igualada i Pius Font i Quer, FEDAC, Ave Maria, i La Salle de Manresa, Institut de Navarcles, Mig-Món de Súria, Vedruna de Berga, Gerbert d´Aurillach de Sant Fruitós de Bages i Cardener de Sant Joan de Vilatorrada.

4 solistes adults: Ana Belén Ayala, Isabel Badia, Marcel Casellas, Miquel Gili

Solistes infantils i joves:

Sammy (el Petit escuraxemeneies): Adrià Garrido / Jordi Montaner

Juliet: Gina Dalmau / Júlia Garrido

Família: Francesc Carrau, Queralt Sala, Núria Castaño, Estel Menéndez i Aina Serra

L'obra: El petit escura-xemeneis de Benjamin Britten

L'òpera que es treballa és El petit escuraxemeneies de Benjamin Britten (1913-1976), amb llibret d' Eric Crozier (1914 - 1994). Aquesta òpera infantil originàriament formava part d'un projecte d'entreteniment per a joves "Let's make An Opera!" i va ser concebuda per a ser interpretada per a nens i nenes.

En la proposta original el públic també participava com a cor en algunes cançons. Ara, aquestes peces pensades perquè fossin interpretades pel públic són les que ens protagonitzen els alumnes dels centres de secundària. Aquest aspecte participatiu i també el fet que l'obra gira al voltant d'una temàtica social, com és l'explotació infantil, és el que fa que sigui una obra totalment escaient per al projecte didàctic Fem òpera!.



El compositor de l'obra: Benjamin Britten

Benjamin Britten fou compositor i músic britànic que va néixer el 22 de novembre de 1913 a Suffolk, a la costa oriental d'Anglaterra i va morir l'any 1976.

Des de molt petit es va sentir atret per la composició. La seva Simple Symphony, escrita a partir de temes melòdics composats en aquella època, fan adonar ràpidament de l'originalitat i valor dels seus primers assajos. Va estudiar amb Frank Bridge, que li va descobrir l'univers sonor de la Segona Escola de Viena.

Cap a 1930 va començar a treballar pel cine i la ràdio. En aquests mitjans la seva música va començar a adquirir una fisonomia pròpia, basada en la síntesi personal d'elements de diferent procedència: des de l'artificiosa vocalitat de Monteverdi, passant per Puccini, Musorgski, Mahler i Purcell.

L'estrena el 1941 de la Sinfonia de rèquiem va marcar un punt d'inflexió a la seva carrera: va ser llavors quan el director d'orquestra Serge Koussevitzky li va encarregar una òpera, Peter Grimes, la qual marcaria el verdader inici de la carrera del músic britànic com a compositor. L'obra va ser una fita en la història de l'òpera britànica, per les seves característiques complexes del seu personatge protagonista. Britten va aconseguir que el públic sentís alhora atracció i repulsió cap a aquest personatge, però gràcies a la bona acollida que va tenir la partitura, va marcar les bases del que seria la nova òpera britànica, els representants de la qual són, entre d'altres, Maxwell Davis, Alexander Goehr i Harrison Birtwistle.

Britten i la música per a infants:

La seva obra és molt significativa i comprèn tots els gèneres, les formes grans i les petites, des de la cançó fins el War Requiem (un dels oratoris més commovedors de la nostra època, en el que ressona l'horror de la Segona Guerra Mundial), des del conjunt instrumental fins a l'òpera.

Britten va compondre molt poca música per ser interpretada per a nens a l'inici de la seva carrera. Però, després de 1941 la seva energia creativa va començar a canalitzar-se component música tenint en el seu pensament als infants. Aquest procés va iniciar-se quan la comissió del Ministeri d'Educació li va encarregar escriure la música per la pel·lícula Instruments de l'Orquestra, i per aquest projecte va crear la coneguda Guia d'orquestra per a joves.

L'argument­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

El petit Sam ha estat venut pel seu pare als escuraxemeneies Black, Bob i Clem, i s'ha d'enfilar per primera vegada per netejar les xemeneies de la casa de la Família Brook. A l'habitació de jocs dels nens de la casa, Sam queda encallat a la fumera i els nens de la família, juntament amb els seus cosins, que hi són de visita, el rescaten. En veure la situació d'en Sam decidiran ajudar-lo a fugir del seu terrible destí. Per aconseguir salvar en Sam l'hauran d'amagar dels escuraxemeneies però tindran la complicitat de l'institutriu Rowan. Finalment Sam fuig amagat en un bagul, gràcies a la voluntat d'uns nens que creuen en un futur millor.