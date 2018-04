Alberto San Juan portarà el maig a Berga «España ingobernable»

Alberto San Juan serà un dels protagonistes de la programació de primavera del Teatre Municipal de Berga, que va engegar divendres amb les havaneres solidàries del grup Port Bo i que continua aquest diumenge amb microteatre però, per primer cop, es trasllada a diferents espais del barri vell.

Teatre fora del teatre

El diumenge, 15 d'abril, serà el torn de les Píndoles de Microteatre. Es tracta d'un format que permet veure teatre fora de la platea i que consistirà en la representació de quatre obres breus d'uns 20 minuts cadascuna en quatre racons del barri vell. "El catalon d'una nit d'estiu" (comèdia musical), "Roulettes" (titelles de fil per adults), "Hell-O" (dansa-teatre) i "On la tempesta deixà una pau intensa" (poesia i música) són les peces escollides del Festival Píndoles que es podran veure a Berga aquest diumenge, a partir de 2/4 de 6 de la tarda. La plaça de La Pietat serà el punt de trobada dels espectadors i el lloc on es vendran les entrades una hora abans de la funció. Tot i això, també hi ha disponible el servei de reserva d'entrades anticipades a través de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga, trucant al telèfon 93 821 43 33. El preu de l'entrada serà de 10€ i inclou els quatre muntatges de microteatre. En cas de mal temps, els espectacles es traslladaran a d'altres espais coberts del barri vell.

Recorregut per la cançó francesa

Els bagencs Núria Cols (veu) i David Martell (piano) oferiran un ampli repàs per les cançons franceses més emblemàtiques amb motiu de la celebració de la Setmana de la Llengua Francesa i la Francofonia. L'espectacle "Boulevard de la chanson française" conté gairebé una vintena de cançons com "La mer", de Charles Trenet, "La vie en rose" d'Edith Piaf, "La bohème" de Charles Aznavour, "Ne me quitte pas" de Jacques Brel o "Milord" de Georges Moustaki. L'actuació també comptarà amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música interpretant una de les peces del concert. L'Escola Oficial d'Idiomes del Berguedà ha estat l'entitat impulsora d'aquesta actuació que es realitzarà el divendres, 20 d'abril, a 2/4 de 10 del vespre al Teatre Municipal. Les entrades es podran adquirir anticipadament al portal tincticket.com i a taquilla abans de l'inici de l'espectacle. Els tiquets per aquest concert costaran 10€, mentre que pels alumnes de l'EOI Berguedà el preu serà de 5€.

Cançons d'homenatge a la poesia de Montserrat Abelló

Una altra de les propostes destacades de la programació cultural de primavera serà l'espectacle "Espero meravelles"' de Mirna Vilasís. La cantant musicarà els poemes de Montserrat Abelló per retre homenatge a la poetessa i traductora tarragonina amb motiu del centenari del seu naixement i la celebració de l'Any Montserrat Abelló. El concert es farà el diumenge, 22 d'abril, a la plaça de Sant Joan i forma part dels actes de celebració de la diada de Sant Jordi. L'actuació serà gratuïta i començarà a 2/4 d'1 del migdia. En cas de pluja, el concert es traslladarà a la Sala Casino.

Teatre denúncia sobre els abusos infantils

L'últim cap de setmana d'abril serà el torn de la companyia local Tràfec Teatre. En aquesta ocasió, l'agrupació de teatre amateur oferirà un espectacle sobre l'abús infantil titulat "Nínidress". En aquest cas, s'han programat dues funcions que es faran els dies 28 i 29 d'abril, a 2/4 de 10 i a 2/4 de 7, respectivament. La venda d'entrades es realitzarà al Teatre Municipal de Berga abans del començament del muntatge.

Cantata infantil escolar

La música obrirà el mes de maig amb un espectacle infantil escolar organitzat per l'Escola Municipal de Música de Berga. Es tracta de la 5a edició de la cantata escolar que reunirà els infants dels diferents centres educatius de primària de la ciutat. L'actuació anomenada "Rebel·lió a la cuina" serà gratuïta i es realitzarà en dues sessions matinals que es faran a les 10 del matí i a les 12 del migdia, al Teatre Municipal de Berga.

Textos i cançons indignats i indignants sobre la història d'Espanya

El dissabte, 5 de maig, arribarà l'espectacle "España ingobernable" de la mà d'Alberto San Juan i Fernando Egozcue. Es tracta d'una selecció de textos i cançons que repassen la història d'Espanya des de la Segona República fins al dia d'avui, combinant la dignitat dels versos de Lorca, Cernuda, Miguel Hernández, Ángel González, Gloria Fuertes, Jorge Reichmann i Albert Pla amb paraules i ofenses proferides per Franco, el general Mola, el general Queipo de Llano i la tebior de personatges com Juan Luis Cebrián i Felipe González davant l'exercici d'una democràcia directa, autèntica i en profunditat. El Teatre Municipal de Berga acollirà aquest espectacle que es farà a les 10 de la nit. Les entrades costaran 15€ i es posaran a la venda anticipadament al portal tincticket.com i a taquilla el mateix dia de la funció.

Les formacions de l'EMMBerga en concert

Les corals infantils i la Jove Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga pujaran a l'escenari del Teatre Municipal el diumenge, 6 de maig. Les dues formacions oferiran un concert de coral i banda inclòs en la programació del 6è Cicle de música per a la ciutat promogut pel centre i pel Conservatori de Música dels Pirineus. L'actuació es farà a les 12 del migdia i el preu de les entrades serà de 5€.

Cabaret mexicà tragicòmic

Dúo Fàcil i Líquido Teatro posaran en escena el muntatge "Y me morí" protagonitzat per Francesc Marginet, Abel Reyes i Marc Tarrida. L'espectacle es basa en la música i els contes mexicans, així com en les expressions festives relacionades amb la celebració de la mort. Els protagonistes de la funció relataran, en to de tragicomèdia, la mortificació que els va perseguir en vida i la bona vida rebuda després de la seva mort. 'Y me morí' arribarà a la sala berguedana el divendres, 11 de maig, a 2/4 de 10 del vespre. Les entrades costaran 10€ i es posaran a la venda al web tincticket.com i també es podran adquirir abans de la funció al recinte teatral.

L'holocaust jueu de la Segona Guerra Mundial a escena

L'Agrupació Teatral La Farsa tancarà la programació amb la presentació del seu nou espectacle el tercer cap de setmana del mes de juny. En aquesta ocasió, una desena d'actors de la companyia interpretaran la versió teatral de l'obra literària "El diari d'Anna Frank". El muntatge se centra en les vivències d'una adolescent jueva i la seva família amagada durant dos anys en un espai molt reduït i secret, per evitar la persecució de la Gestapo en el moment de la invasió d'Holanda durant la Segona Guerra Mundial. L'obra es representarà el 16 i 17 de juny, a 2/4 de 10 del vespre i a 2/4 de 7 de la tarda, al Teatre Municipal de Berga. Les entrades costaran 10€ i es podran comprar a través del web de l'entitat lafarsa.cat i abans de l'inici de l'espectacle a la taquilla del teatre

La programació cultural de primavera ha estat elaborada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga en col·laboració amb Tràfec teatre, l'Escola Municipal de Música de Berga, La Fundació Privada Tutelar del Berguedà, La Farsa, l'EOI Berguedà i el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.