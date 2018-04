La Banda Simfònica del Conservatori i Los Gatos apleguen 500 persones a la Seu

Arxiu particular

Un moment del concert. Arxiu particular

La formació americana Los Gatos High School Band & Orchestra, dirigida per Michael Pens, i la Banda Simfònica del Conservatori Municipal de Música de Manresa, dirigida des del 2016 per Àlex Pons, van oferir diumenge un concert a la basílica la Seu de Manresa que va aplegar unes 500 persones.

El programa del concert estava format per tres grans blocs. El primer, que el van protagonitzar Los Gatos Orchestra, va consistir en la interpretació de cinc temes, entre els quals Paladio, de Karl Jenkins, o El Relicario by Jose Padilla, arranjat per Robert Longfield. Seguidament, Los Gatos Band va interpretar quatre peces, entre les quals cal destacar La Espada de Fuego, de Jose Ignacio Blesa Lull, o Illumination, de David Masalanka.

Finalment, la Banda Simfònica del Conservatori Municipal de Música de Manresa, fundada el 2010, va tocar dos temes: La via Augusta, de Tomàs Simón Plazas, i Celtic Child, de Bert Appermont.

El concert de Los Gatos a Manresa formava part de la gira europea que els portarà aquesta setmana a Madrid i València.