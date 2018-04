El Clam reconeixerà el director Agustí Villaronga

El Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) ha presentat avui la 15a edició d'un certamen que projectarà un total de 50 pel·lícules -14 curtmetratges i 26 llargmetratges- de 20 països diferents, moltes de les quals seran estrenes absolutes a Catalunya i Espanya, i que representen un tast del millor cinema compromès i d'actualitat que es pot veure avui a les pantalles. El programa tindrà, com és habitual, activiats d'interès socials i solidari. El certamen atorgarà enguany el Reconeixement Clama un autèntic referent del cinema català i espanyol, el director Agustí Villaronga, que serà al festival el dia 28 d'abril per ser homenatjat. També es projectarà la seva obra "El testament de la Rosa" (2015), un documental on ret tribut a la desapareguda actriu catalana Rosa Novell. Villaronga té una brillant carrera cinematogràfica com a director, amb premis com l'Ariel a Mèxic, el Goya al millor guió pel film "El niño de la luna", el Fotogramas de Plata, el Sant Jordi o el Premi Nacional de Cinema de la Generalitat de Catalunya, així com el Goya a la millor pel·lícula i millor direcció pel gran èxit cinematogràfic "Pa negre", que va ser la primera pel·lícula en català en representar Espanya als Premis Oscars.

Un altre novetat del festival, que se celebrarà del 26 d'abril al 6 de maig, serà la posada en marxa d'una nova secció en col·laboració amb els principals festivals de cinematogràfics del país. El primer festival convidat serà el Festival de Sitges, amb la projecció del film "Matar a Dios", pel·lícula que va rebre el gran premi del públic de la darrera edició d'aquest certamen.

Navarcles (Auditori Agustí Soler i Mas), Manresa (Auditori Plana de l´Om), i també Avinyó (Local Catalunya), seran les tres poblacions bagenques que gaudiran del Clam, una proposta que enguany d'inclou dins la programació de Manresa, Capital de la Cultura Catalana 2018, i amb la col·laboració i implicació dels tres ajuntaments que acullen el festival, institucions, entitats i empreses del territori.

Els detalls i novetats de la quinzena edició del festival l'han presentat avui l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; l'alcalde de Navarcles, Llorenç Ferrer, el regidor de Cultura i Patrimoni de l'Ajuntament d´Avinyó, Francesc Serra; el director del Clam, Serafí Vallecillos; i el representant de l'organització, Jesús Fernández. Han assistit també la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa, Àngels Santolària; el president d'AMPANS, Sebastià Catllà; així com altres representants del festival i de l'ECIB.



Valentí Junyent ha manifestat que "són temps per compartir i no per competir" i per tirar endavant projectes "consolidats" com el Clam"amb la col·laboració entre municipis i institucions". L'alcalde s´ha mostrat "content" de la implicació d'entitats com AMPANS en aquest projecte i ha felicitat "el treball de molts anys de gent tan voluntariosa com és l´equip del Clam".

Llorenç Ferrer ha mostrat la seva satisfacció de veure "un Clam potent que creix i que, gràcies a la col·laboració de tots, el projecte ha sortit plenament reforçat". L´alcalde de Navarcles ha recordat que "en aquests moments celebrem que el 15è aniversari del Clam i també el 15è aniversari de l´Auditori Agustí Soler i Mas, el que significa que el naixement d´aquest equipament va donar els seus fruïts i va significar un pas endavant en l´impuls de la cultura".

Al seu torn, Francesc Serra, ha valorat de forma molt positiva la col·laboració del seu municipi per compartir aquest projecte amb als aficionats al cinema d´Avinyó, Navarcles i Manresa.

Finalment Serafí Vallecillos i Jesús Fernández han anat desgranat una programació que creix amb més pel·lícules, de més qualitat i amb la inclusió de noves seccions que reforcen el projecte d'unfestival de referència a Catalunya.

Un 20% més de pel·lícules que l'any passat

El certamen presenta un increment del 20 % en el nombre de pel·lícules respecte la passada edició i també una major participació dels centres educatius de primària i secundària de la Catalunya Central. Ja hi ha confirmada l'assistència de més d'un miler d'alumnes d'escoles i instituts de Manresa, Navarcles, Avinyó, Súria, Sant Feliu de Sasserra i Sant Fruitós. Una iniciativa per guanyar nous públics i acostar el públic més jove als valors vinculats als drets humans, l'art i la cultura.

El paper de les dones en el món del cinema

En aquesta edició, elrol de la dona en el setè art tindrà un especial protagonisme amb la celebració d'una taula rodona amb el títol "Dones cineastes.Situació actual i reptes de futur", que debatrà sobre la dificultat que pateixen les dones per accedir a llocs destacats dins l'engranatge de la industria cinematogràfica i audiovisual. Per aquesta taula es comptarà amb la presència de professionals femenines vinculades a la creació cinematogràfica: Mireia Ros (actriu i directora); Nausicaa Bonnín (actriu de cinema i teatre); Giovanna Ribes (directora i guionista) i Montse Majench (exdirectora de l'Acadèmia del Cinema Català i actual vicepresidenta de l´Associació Dones Visuals). El debat el moderarà Mireia Iniesta (actriu i crítica de cinema). El Clam té la voluntat de donar continuïtat a aquesta proposta com a secció fixa per a properes edicions.

Així mateix, la programació del Clam 2018, en aquesta edició, mostrarà una important representació de pel·lícules dirigides per dones –un total de 13-, el que confirma cada cop més l´increment de la producció i qualitat creixent de films dirigits, produïts o escrits per dones en el moment actual, moltes de les quals tractant temàtiques vinculades als drets humans i valors solidaris.

8 finalistes al concurs de llargmetratges

El Clam, per cinquè any, celebra el concurs de llargmetratges que seran obres presentades amb rigorosa estrena i inèdites a les sales de projecció de Catalunya. En total, en aquesta edició s´han rebut 80 llargs a concurs, entre els quals s'han seleccionat 8 finalistes que lluitaran pel primer premi, pel premi especial del jurat i el premi del públic.

Les 8 pel·lícules seleccionades han estat: "Huellas del tiempo" (Argentina); "Das Letze Mahl" (The last supper) (Alemanya); "Fucking my way back home" (Canadà); "Sidney & Friends" (Gran Bretanya); "Horse riders" (Macedònia); "Dad is pretty" (Corea del Sud); Nosotros (Espanya) i "Un jour ça ira" (França).

14 curts lluitaran en la categoria de curtmetratges

Enguany, el Clam ha rebut 196 curtmetratges, dels quals 14 lluitaran pels guardons de la quinzena edició de la secció oficial. Són els següents: "Irreversible" (Espanya); "iRoni" (Austràlia); "La giornata" (Day labor) (Itàlia); "Pax de deux, Froid" (Espanya); "Tel (Wire)" (Turquia); "Fu" (Rússia); "El vestido" (Espanya); "Bienvenido a casa" (Espanya); "The neverending wall" (Espanya); "Primeros días" (Espanya); "Solitud" (Espanya); "Triunfadores" (Espanya); "Un hombre de palabra" (Espanya); "Nada que ver" (Espanya).

Propostes compromeses a la secció Pantalla Oberta

El Clam presentarà, fora de concurs, pel·lícules que s'agrupen dins la secció Pantalla Oberta, una selecció de films que no s'han estrenat comercialment o d'estrena recent, però que tenen un gran interès cinematogràfic, il·lustren qüestions d'actualitat, aporten noves visions o poden interessar al públic del festival.

Moltes d´aquestes obres seleccionades han rebut premis importants a d´altres festivals internacionals per la seva qualitat. Entre les obres destacades es podrà veure les següents:

"Los perros" (2017) Xile. Directora: Marcela Said. Una dona de la burgesia xilena descobreix les connexions de la seva família amb la dictadura de Pinochet.

"Acqua e zucchero" (Carlo di Palma; i Colori della vita) (2016) Itàlia - Director: Fariborz Kamkari. Des de molt jove, Carlo di Palma va treballar amb els millors realitzador del neorealisme italià per acabar treballant durant tota una dècada amb Woody Allen. Un documental que repassa la trajectòria d´un dels més grans directors de fotografia.

"Lucky" (2017) Estats Units. Director: John Carroll Lynch. Testament cinematogràfic del gran actor Harry Dean Stanton. Inaugurarà el Festival.

"Western" (2017) Alemanya. Directora: Valeska Grisebach. Drama social d´uns treballadors d'una empresa alemanya en la Bulgària rural d'avui.

"Just Charlie" (2017) Regne Unit. Directora: Rebekah Fortune. Una mirada sensible al tema de la identitat sexual en adolescents.

"El orden divino" (2017) Suïssa. Directora: Petra Volpe. La sorprenent història del sufragi femení a Suïssa, que curiosament no es va autoritzar fins el 1971. Clausura del festival.

"Matar a Dios" (2017) Espanya. Director: Albert Pintó i Caye Casas. Una família es prepara per celebrar el cap d'any en una casa aïllada al mig del bosc, quan irromp un misteriós rodamon; és nan, diu que és Déu i amenaça d'exterminar l´espècie humana a la matinada. Només se salvaran dues persones, i la família ha estat elegida per escollir aquests dos únics supervivents. El destí de la humanitat recau en quatre desgraciats que, evidentment, voldran salvar-se.

"Caras y lugares" (2017) França . Documental. Directors: Agnés Varda i JR. Agnés Varda i JR, un jove francès conegut per les seves impactants obres visuals que consisteixen en grans intervencions gràfiques a carrers i teulades de diverses ciutats del món.

"Cíborgs entre nosaltres" (2017) Director: Rafael Duran. Producció catalana que explora els límits de la ciència i l'ètica.

"Shootball" (2017) Director: Félix Colomer. producció catalana que narra un viatge als abismes del cas Maristes.

"Casa de ningú" (2017) Directora: Ingrid Guardiola. La realitzadora catalana proposa una reflexió sobre l´envelliment de diverses comunitats.

Altres pel·lícules d'interès en la secció de pantalla oberta seran: "Las guardianas" (França); "Diferent Kinds of Rain" (Alemanya); "Tijera contra papel" (Espanya); "Most Beautiful Island" (Espanya); "Cromosoma cinco" (Espanya); "La fábrica de nada" (Portugal); "Los objetos amorosos" (Espanya); "La sargento Matacho" (Colòmbia) i "Ganar al viento" (França).

També les projectarà "E.N.T.E", un mig metratge de videoart dirigit Diego Melogno, amb una sessió especial amb música en directe, de l´autor Jaime M. Pantaleon.

En el marc de col·laboració amb Cine Club Manresa, aquesta entitat durant els dies del festival projectarà els documentals "Creative control" (Estats Units) i "Un hombre mejor" (Canadà), que forma part d'El Documental del Mes.



Clam Kids i l'oferta educativa

Com cada any, el Festival proposa una programació específica per al més joves i especialment al públic escolar, en horari lectiu, per promocionar els valors vinculats als drets humans i educar en la lectura i comprensió del llenguatge cinematogràfic. Aquest 2018 els títols proposats són: !La revolta dels contes" (Gran Bretanya, nominada als Oscars 2018); Ocells de pas (Bèlgica); "Yo El y Raquel" (Estats Units); i "La chica dormida" (Austràlia).

Parlem de cinema

El certamen proposa una altra xerrada titulada "De la passió del cinema a l'opera prima" amb la participació dels directors manresans David Victori i Gerard Quinto, un acte moderat pel crític de cinema Miguel Fernando Ruiz de Villalobos. Així mateix el CLAM oferirà un seminari de cinematografia titulat Cine de Lo Invisible, a càrrec de Javier Urrutia, filòsof, teòric literari i professor de cinema.

Revolució tecnològica i bé comú

El Clam té coma eix temàtic d´aquest edició la "Revolució tecnològica i bé comú". Amb aquest eix tindrà lloc una taula rodona que comptarà amb la presència d'Octavi Fullat (sacerdot escolapi i filòsof); Martí Olivella (activista social), Xavier Obradors (físic manresà) i Xavier Conesa (informàtic i psicòleg), que debatran en relació a les transformacions socials que ja està comportant l´aplicació dels Avenços científics i tecnològics en tots els àmbits de la nostra vida.

Així mateix, organitzat pel Consell Municipal de Solidaritat i amb el suport de Justícia i Pau, es farà un debat-vermut titulat Viatge al punt zero de la tecnologia, on es presentarà un reportatge de la periodista Gemma Parellada i la presència de la membre de Justícia i Pau Catalunya, Carme Altayó, per donar a conèixer la relació dels productes tecnològics i els conflictes armats als països on s´extreuen els minerals necessaris per a la seva fabricació.

Es projectarà un curtmetratge rodat en 3600 i 2D

L'empresa catalana Visyon presentarà en aquesta edició del CLAM la primera plataforma de comunicació immersiva en temps real, denominada Telepport. Es basa en una tecnologia que permet als usuaris, gràcies a unes ulleres de realitat virtual, moure's en un entorn generat per una càmera que registra un vídeo streaming en 360º en temps real i amb bidireccionals sonors. El projecte s'està aplicant a àmbits socials i educatius i és una mostra de com la tecnologia pot transformar el món audiovisual en un futur molt proper. Els assistents al CLAM podran veure amb aquesta tecnologia el curtmetratge Cornerstone VR, dirigit pel britànic Ben Perry.

Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat

Cada any, en el marc del Festival Internacional de Cinema Solidari de Navarcles, l'organització fa lliurament del premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat, un reconeixement honorífic a l´entitat o persona que, per la seva obra o actitud, hagi contribuït a fer que la solidaritat entre els pobles o les persones sigui un fet i no tan sols un desig. Compta amb la col·laboració de l´associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i aquest any celebra també la seva 15a edició i els propers dies se´n donarà a conèixer el guanyador. L'acte de lliurament serà el diumenge 29 d´abril , a les 12 hores, al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas. Lliurarà el premi la periodista catalana Mònica Terribas .

Actes del Col·legi d´advocats i AMPANS

El món de les persones amb discapacitat des del punt de vista jurídic i creatiu seran les aportacions del Col·legi d'Advocats de Manresa i AMPANS a la programació.

AMPANS ofereix un acte on es projectaran una selecció de treballs audiovisuals fets per persones amb discapacitat. Aquesta iniciativa és el primer pas de cara al nou Premi AMPANS que, a partir del 2019 i en el marc del CLAM, reconeixerà els millors treballs de producció audiovisual realitzats amb persones amb discapacitat i que serà d'àmbit estatal.

Activitats a les biblioteques

Com cada any, les biblioteques properes a l´àmbit territorial del CLAM organitzen algunes activitats que es relacionen amb la temàtica proposada pel festival.

-Mostra bibliogràfica. Mostra de llibres relacionats amb la temàtica del CLAM d'enguany: La revolució tecnològica i el bé comú. Biblioteca Sant Valentí de Navarcles

-Tertúlia: Parlem de Llibres. "Enxarxats", de Carme Torras. Tertúlia al voltant de la novel·la Enxarxats, de Carme Torras, que s'endinsa en el món d'Internet. L'autora planteja una història inquietant sobre les possibilitats d'Internet i sobre les responsabilitats i implicacions que comporta la nostra constant relació dins la xarxa. Biblioteca Sant Valentí de Navarcles.

-Tertúlia: Entrelínies, club de lectura jove. "Un món feliç", d'Aldous Huxley. Tertúlia al voltant del clàssic d'Aldous Huxley, una distopia, un retrat d'una societat futura. La ciència-ficció, una vegada més, s'avança per dosar-nos un toc d'alerta. Biblioteca Sant Valentí de Navarcles.

Instal·lació sobre la "Revolució tecnològica i bé comú". Biblioteca Ateneu les Bases de Manresa.

-Club de lectura de novel·la. Comentarem el llibre "Codi genètic" amb la presència de l´autora Amàlia Lafuente. Coordinat per: Toni Dorado, Conxa Moncunill, Eulàlia Ribas i Marta Gonzalez. ("Temps de ... Química"). Biblioteca Ateneu les Bases de Manresa.

-Guia de lectura: Revolució tecnològica i bé comú. Una tria de contes i novel·les que tracten, des de diversos punt de vista, l´evolució científica i els seus efectes en la societat. Biblioteca del Casino de Manresa.

Membres del jurats del 2018

Llargmetratges: Àngel Amargant, coordinador Festival Protesta de Vic; Jordi Bransuela, director de fotografia, DOP, professor ESCAC; Jordi Bordas, crític de cinema de Regió7; Marta Nieto, codirectora de la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona; Àngels Santolària., regidora d'Acció Social i Cooperació de Ajuntament de Manresa.

Curtmetratges: Lluís Salgado, periodista programes de cinema a TV3; Mouly Molis, professora adjunta Escola de Cinema de Barcelona, ajudant de direcció; Laura Calavia, ajudant de Direcció; Anna Felipe, cap de cultura de Rac 1; Carles Canet, director i productor audiovisual.

Enguany, l'autora del cartell del CLAM ha estat la dissenyadora Lucia Alcaina i l'espot del festival el signa David Lirio (alumne de Direcció Cinematogràfica de l'ECIB – Escola Cinematografia de Barcelona) , amb direcció fotogràfica de Tània Garcia; i la col·laboració d'alumnes de l'ECIB.

El comerç de Navarcles, amb el CLAM

Com és tradicional, una desena de comerços de Navarcles decoraran els seus aparadors per promocional el festival. Així mateix, els restaurants Patoi, Muntané i Agustí (Navarcles) i Nou Celler (Sant Fruitós de Bages) a partir del dia 21 d´abril faran un menú i un vermut del CLAM.

Institucions i empreses col·laboradores

El festival CLAM compta amb el suport de l'Ajuntament de Navarcles, l'Ajuntament de Manresa, l'Ajuntament d'Avinyó; la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, Catalunya Film Festivals, la cadena de supermercats SPAR i IBADA-FESMANA.