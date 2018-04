Mor el dibuixant Antoni Sarri, vinculat als inicis del Cercle Artístic de Manresa

El dibuixant publicitari Antoni Sarri Nigou, que va morir dilluns als 98 anys, serà acomiadat aquest dimecres (11 h) a la sala Montserrat de Funerària Fontanova. Nascut a Manresa el 9 de desembre de 1919, va ser un artista molt vinculat als inicis del Cercle Artístic: va ser l´autor del disseny d´un dels primers escuts de l´entitat. Gran dibuixant, amb estil propi (tenia una traça peculiar per als ninots), Sarri va ser un artista reconegut per la seva feina com a publicista, que requerien comerços com els magatzems Jorba (amb establiments a Manresa i el Portal de l´Àngel de Barcelona) o El Siglo (a la Rambla de Barcelona). S´encarregava tant de dibuixar cartells per a anuncis a revistes com per a les promocions que es projectaven al cinema abans de les pel·lícules. El distingia una intel·ligent simplificació d´elements, i això li va merèixer guanyar importants premis.

Picapedrer d´ofici, havia treballat per a Marbres Prunés, empresa situada a l´espai que ara ocupa la placeta de la Mel. Era bon escultor, i feia els dibuixos repujats de les làpides funeràries. Actualment vivia a la residència Montblanc, i va dibuixar fins que va tenir gairebé 95 anys. A la mateixa residència tenia un espai per fer els seus dibuixos (a tinta xina, i amb compàs), que mostrava a l´aparador i també a la revista del centre, com per exemple una d´un avi a qui donaven menjar.