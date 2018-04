Dissabte s'inaugurarà el mural pictòric de l'artista OVNI a la placeta de la Mel

La recent batejada placeta dela Melacollirà, aquest dissabte 14 d´abril, l´acte inaugural del mur plàstic realitzat per l´artista internacional OVNI, pseudònim d´Anna Taratiel, en el marc del projecte Womart dela Xarxa Transversal, que té per objectiu reivindicar el talent femení a les arts visuals a l´espai urbà.

L´acte inaugural començarà a les 12 del migdia i hi haurà l´activitat d´animació infantil Gresca fresca amb deParranda, portes obertes ala Ludoteca Ludugurus i, seguidament s´oferirà un vermut per a petits i grans amb discjòquei organitzat per Igrega Bar.

Igualment, s´aprofitarà per estrenar la placa amb la denominació d´aquest espai com a Placeta de la Mel (situat entre la cantonada del carrer de la Mel amb el carrer Urgell) que es va aprovar per unanimitat de les forces polítiques representades a l´Ajuntament de Manresa al Ple Municipal de febrer.

La trobada també comptarà amb la presència de l´autora del mural, Anna Taratiel (1982). Especialista en Art Mural perla Llotja, ha treballat durant els últims anys a Amsterdam on ha combinat la creació artística fent murals i instal·lacions en l´espai públic amb encàrrecs per a grans marques. L´obra d´OVNI ha estat exposada a nombroses fires i galeries europees i americanes i apareix en múltiples publicacions de referència sobre l´art urbà.

El projecte Womart consisteix en la realització de 10 intervencions artístiques en l'espai públic en cada una de les 10 ciutats que hi participen, i que formen part dela Xarxa Transversal, a càrrec de 10 artistes visuals de relleu.

El dia 14 d´abril s´inauguraran totes les obres que s´han dut a terme, a més de a Manresa, a ciutats com Reus, Figueres, Tortosa, Olot, Granollers, Mataró, Girona, Sant Cugat del Vallès i Vilanova ila Geltrúi han anat a càrrec de les següents artistes, respectivament: Hyuro, Paula Bonet, Elbi Elem, B-Toy, Mònica Rikic. Aïda Gómez, PEDRA i Minuskula.