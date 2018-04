Anna Taratiel: «L'art ha de ser proper a la gent, crec que és interessant poder-hi conviure»

La creació al Barri Antic de Manresa de la placeta de la Mel, situada entre la cantonada del carrer de la Mel amb el carrer Urgell, va deixar a la vista una paret mitgera d'uns 375 m?2;. I és el llenç que va escollir l'especialista internacional en art de carrer Anna Taratiel (Terrassa, 1982), coneguda amb el pseudònim d'OVNI, per crear-hi el seu treball artístic en el marc del projecte Womart, que té per objectiu reivindicar el talent femení a les arts visuals. Des de fa més de dues setmanes, Taratiel treballa en la seva obra, enfilant-se en una grua amb plataforma per poder abastar un espai de 15 metres d'alçada i 25 d'amplada. Així, el mur ha anat transformant-se a mesura que l'artista hi ha anat plasmant formes geomètriques, tot jugant amb els colors.

L'obra s'inaugurarà demà (vegeu desglossat), com totes les que s'han dut a terme en el marc de Womart, un projecte proposat per l'associació Rebobinart als municipis de la Xarxa Transversal. Així, s'han fet un total de 10 intervencions artístiques en l'espai públic, en cadascuna de les 10 ciutats que hi participen (Reus, Figueres, Tortosa, Olot, Granollers, Mataró, Girona, Sant Cugat del Vallès, Vilanova i la Geltrú i Manresa), i a càr-rec de 10 artistes visuals de relleu.



Relació amb els veïns

L'Ajuntament de Manresa va ensenyar a l'artista terrassenca diversos murs per crear una obra artística «i al final vaig escollir aquest de la placeta de la Mel perquè m'agradava el lloc i el barri, perquè trobo que és familiar i íntim. Molts cops prefereixo treballar en aquest tipus d'espais, més que no pas en llocs molt transitats, perquè és més fàcil i directa la comunicació amb els veïns, amb l'entorn en el qual s'ubicarà el mural». Un altre factor que la va fer decidir-se per aquest gran mur és «que ja tenia una textura, fruit del pas del temps: les pedres antigues, el formigó, l'arrebossat, la part nova, etc. Ja tenia una bellesa inicial i això també em va encantar». Així, doncs, a l'hora de posar-se a treballar, únicament va posar una capa de vernís transparent a aquesta paret mitgera perquè «la idea és crear un diàleg entre els elements ja existents, aquestes textures inicials, i els elements nous que jo li aporto. He deixat força parts del mur original, creant noves composicions geomètriques a partir de les textures. També treballo molt amb el llenguatge del color».

Durant les hores que ha estat treballant a la placeta de la Mel, un indret força comercial i on l'estiu es munta una terrassa, Taratiel ha cridat l'atenció dels veïns. «És divertit, perquè en aquest barri hi ha una barreja de gent gran i de gent jove. Molts intenten participar, opinar, donar idees i estan a l'expectativa de veure com acaba el mural. Crec que al final se'l faran bastant seu», apunta l'artista. Amb la guitza que li ha fet el temps, aquests últims dies ha treballat a contrarrellotge: «Pots tenir l'esbós perfectament estudiat, però fins que no t'enfrontes al mur i a les seves dificultats no pots saber la feina que comporta». Per fer la feina, ha tingut la col·laboració de l'alumnat de l'Escola d'Art de Manresa.



En el lloc i en el moment just

Taratiel va iniciar-se en l'art a través del grafit, amb el nom d'OVNI. Explica que «vaig ser en el lloc i en el moment just: a Barcelona, a principi de l'any 2000, quan va començar el tema de l' street art, en el qual vaig estar molt involucrada i, a poc a poc, vaig anar enfocant la meva feina». L'artista, que és especialista en art mural per a la Llotja de Barcelona, ha treballat a Amsterdam, on ha combinat la creació artística fent murals i instal·lacions a l'espai públic amb els encàrrecs per a grans marques. Igualment, la seva obra ha estat exposada en nombroses fires i galeries europees i americanes, i apareix en múltiples publicacions de referència sobre l'art urbà. Ara, establerta a Terrassa, exposa que «molta gent afirma que l'art o està a les galeries o està als museus, i hem de poder-lo fer accessible i proper a la gent, crec que és interessant poder-hi conviure. A mi m'agrada treballar al carrer, l'art públic». Diu que ara «ja no faig gaire treball il·legal» i que «l'important és poder compaginar el treball d'estudi i de car-rer. A l'estudi sorgeixen coses que potser pots portar a fora». Amb un estil recognoscible, considera que la seva trajectòria «té un sentit i una coherència, que amb el temps ha experimentat canvis orgànics. Però no sé què passarà en el futur. Tinc curiositat per saber-ho».