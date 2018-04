L'addicció als «likes» protagonitza l'espot del Festival Clam 2018

El Festival Internacional de Cinema Solidari de Catalunya CLAM té aquest 2018, en la seva 15a edició, amb un espot que s'inspira en l'addició als likes i a les xarxes socials i que firma David Lirio, alumne de de Direcció Cinematogràfica de l'ECIB, Escola de Cinema de Barcelona. Lirio, de 23 anys, ha estat acompanyat en el rodatge pels també alumnes de l'ECIB, Tània Garcia (direcció de fotografia), Marc Hernández, Alba Escalon, Anna Clotet, Jon Carrillo, Mario Jordana, Dani Giménez, Xavi Margalef, Pol Reanu i Santi Arcos.

L'espot està protagonitzat per Henry, un científic que està obligat a traficar amb la droga del segle XXI, "Likes & Follows", amb la qual el doctor Meinsaft pretén aconseguir la seva nova i horrible creació "El Franskenstein 2.0". La proposta de Lirio i el seu equip és mostrar "el xoc entre generacions tecnològiques i les precedents. Mentre les primeres miren cap a endavant, les altres ens recorden en tot moment el perills que hi ha quan s'avança a tota màquina sense frens".

L'anunci s'inspira en el cartell del CLAM, realitzat per la dissenyadora Lucia Alcaina, i amb la temàtica triada del festival en aquesta edició "Revolució tecnològica i bé comú". Es projectarà abans de cadascuna de les jornades del festival, que tindrà lloc del 26 d'abril al 6 de maig a Navarcles, Manresa i Avinyó.