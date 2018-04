Xavier Sitges rebrà el premi Recercat en les jornades que se celebren a Manresa

L'historiador bagenc Xavier Sitges i Molins (Sallent, 1921) recollirà demà (13.30 h), a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa, el premi Recercat, que arriba a la catorzena edició i que distingirà, també, en la modalitat d'entitat, la Fundació Bosch i Cardellach, constituïda el 1942 a Sabadell. En ambdós casos es vol reconèixer la llarga trajectòria de recerca, investigació i difusió del patrimoni duta a terme, en el cas de Sitges, com a investigador de la comarca amfitriona. L'acte (13.30 h) el presentarà l'actriu sallentina Tàtels Pérez i hi haurà l'actuació de la cantautora tortosina Pili Cugat

El lliurament d'aquests premis s'inclou en el Recercat, la Jornada de Cultura i Recerca Local dels territoris de parla catalana, que enguany se celebra a Manresa en la seva condició de Capital de la Cultura Catalana 2018. El Recercat, que se celebrarà des d'avui fins diumenge, l'organitza l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i el departament de Cultura de la Generalitat, el Centre d'Estudis del Bages i l'Ajuntament de Manresa.

L'altra activitat destacada serà la fira de centres d'estudi, amb un centenar d'entitats, que s'ubicarà en una vela de 250 metres quadrats a la plaça de Sant Domènec. Els visitants hi trobaran una dotzena d'estands organitzats per espais territorials, on podran consultar les novetats editorials de la recerca local i comarcal dels territoris, així com una exposició de pòsters amb els projectes més destacats dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals participants.

L'Auditori de la Plana acollirà la resta d'activitats. Hi haurà la taula rodona «Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil», que tractarà sobre el patrimoni industrial. En la secció de documentals, on es treballa la memòria com a recurs històric i social, es podran visionar Orgull de baix, Memòria de paisatge i Viure en una dictadura. Els primers anys del franquisme a Manresa (1939-1959).

En l'apartat de mosaic d'experiències es presentarà la Fira Mediterrània i en el Mosaic Recercat, projectes que estan duent a terme els centres d'estudis, com ara les recerques sobre les cases de la Barceloneta o sobre les visites d'Aureli Capmany a Manresa. Les activitats es podran seguir per streaming. Més informació: http://www.irmu.org/news/2121.