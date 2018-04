El gran mural de l'artista Anna Taratiel queda inaugurat a la placeta de la Mel

L'artista Anna Taratiel ha estat l'encarregada de decorar, amb el seu art urbà i dins el projecte Womart, l'enorme paret que va quedar al descobert a la placeta de la Mel de Manresa, en ple Centre Històric, després de l'enderroc de diversos immobles que formaven aquest espai. El mural, d'uns 15 metres d'alçada, va quedar inaugurat ahir per la regidora de Cultura, Anna Crespo, i amb la presència de l'artista –nascuda a Terrassa i coneguda amb el pseudònim d'OVNI– i una vintena de persones. El mal temps dels darrers dies, però, no ha permès a Taratiel finalitzar la pintura, una tasca que haurà de realitzar properament per acabar d'omplir els racons encara no pintats. El mural està format per diverses figures geomètriques de colors que, jugant amb les textures de la paret, donen vida a aquest nou espai. Els veïns comentaven ahir que «coses com aquesta fan el barri més maco i eixerit». L'acte d'inauguració, que va començar a les 12 del migdia i no es va escapar de la pluja, va incloure animació infantil amb el grup De Parranda i un vermut a càrrec del bar Igrega.