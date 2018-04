La 29a Mostra d'Igualada interpel·la el públic i li genera preguntes

Ahir va acabar la 29a Mostra d'Igualada, que ha tingut lloc del 12 al 15 d'abril. La pluja no va impedir que durant quatre dies Igualada esdevingués la capital del teatre infantil i juvenil, amb una bona afluència tant de públic familiar i juvenil com del sector professional. Tot i el descens d'assistència en relació amb edicions anteriors a causa del mal temps, ahir l'afluència de públic va augmentar considerablement.

Vinculada amb la campanya d'enguany al voltant de «la curiositat en escena», l'acció #empregunto amb què es va interpel·lar el públic perquè reflexionés sobre les qüestions que li havien generat els diversos espectacles de la Mostra va tenir molt bona acollida, tant físicament en uns plafons on es podia escriure a la sortida de les representacions com a través de les xarxes socials. L'objectiu d'aquest eix temàtic era, segons explicava Pep Farrés, director artístic de la Mostra, aconseguir «generar més preguntes que respostes entre els espectadors», ja que «volem allunyar-nos dels espectacles que porten el públic a tenir conductes iguals», afegia.

Així, el públic ha pogut expressar les seves preguntes al llarg del certamen amb l'etiqueta #empregunto a les xarxes socials, seguint els diversos itineraris marcats amb grans interrogants de cartró repartits per la ciutat o bé en les activitats que també s'han realitzat a les escoles i als establiments locals. Els escolars de primària han fet un taller-exposició que es podrà visitar a la Sala Municipal d'Exposicions fins al 29 d'abril i més d'una seixantena de botiguers s'han sumat a la fira teatral amb un concurs d'aparadors.



Espectacles reubicats

Tot i ser una edició condicionada per la meteorologia, la majoria d'espectacles de carrer es van poder reubicar en espais coberts i, fins i tot, en algun cas, els nous espais van acabar resultant un escenari no convencional i molt atractiu com la basílica de Santa Maria, que va acollir l'obra Envà, d'Amer i Àfrica Circ. El poliesportiu de l'escola Divina Pastora va aglutinar les funcions programades a la plaça Cal Font i al pati del Museu de la Pell, i l'Escola de Música va substituir l'espai de la plaça de l'Ajuntament. «En una fira estratègica el programador ha de poder veure i la companyia ha de poder exhibir. Malgrat la pluja, hem centrat esforços en què això fos possible», assegurava Farrés. De les 104 representacions programades, només es van haver de cancel·lar tres funcions.

La Mostra 2018 ha comptat amb la participació de 53 companyies, de les quals 8 estatals i 4 internacionals, que han ofert 54 espectacles en més d'un centenar de funcions. La fira ha estat escenari de 9 estrenes absolutes i 10 a Catalunya. Fins ahir a la tarda s'havien registrat 11.371 localitats assolint el 84% d'ocupació de l'aforament dels espais de pagament, i la previsió era arribar als 23.000 espactadors. «Tot i la pluja, estem molt satisfets», deia Farrés.