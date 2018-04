El barri vell de Berga es fa escenari

La font de la Gratella, la pujada de Pinsania, la plaça del Carme i la plaça de la Pietat van convertir-se ahir, durant unes hores, en un escenari de teatre. No hi havia ni butaques ni focus. Ni van fer falta. A peu dret –o asseguts a ter-ra– i amb la llum natural del dia i el so ambient de l'entorn, espectadors i artistes van viure una tarda diferent pel barri vell de la capital berguedana, gràcies a una nova sessió de Píndoles de microteatre organitzada per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga.

Una setantena de persones, dividides en tres grups, van passejar per la part alta de la ciutat per descobrir quatre muntatges escènics breus de disciplines variades i en espais totalment diferents als que estan acostumats. Una comèdia musical, titelles de fil per a adults, dansa teatralitzada i un recital de poesia amb música van omplir de paraules, melodies, versos i aplaudiments el nucli històric de Berga. Alguns espectadors arribaven al punt de trobada sense tenir gaire clar què anaven a veure, d'altres van sorprendre's quan van saber que recorrerien diversos recons del barri vell, i pocs, però també n'hi havia, asseguraven que mai havien estat en algun d'aquests espais. Totes les propostes escèniques, que han participat al Festival Píndoles en les darreres edicions, van aconseguir sorprendre els espectadors.

Una iniciativa que ahir repetia a la ciutat però que per primera vegada deixava espais tancats per sortir al carrer. Si en les darreres edicions de les sessions de microteatre s'havien vist espectacles a l'interior de l'Ajuntament o al museu del circ, ahir van ser places i carrers les que van omplir-se de cultura. Els titelles de fil del Roulettes va deixar bocabadats els espectadors, que a la vegada van restar colpits en conèixer la vida de Màrius Torres a través l'esplectacle de poesia i música On la tempesta deixà una pau intensa –amb els artistes locals Ivan Otaola, Judit Marmi i acompanyats de Laia Pujol. També van riure amb la comèdia musical El catalon d'una nit d'estiu, obra del surienc Roc Esquius, i van sorprendre's amb els moviments de la proposta de dansa Hell-o.

Un pòquer de propostes escèniques que va acabar amb la satisfacció dels assistents, que van gaudir de quatre espectacles en entorns poc habituals. Una iniciativa que referma l'aposta per la cultura i les arts escèniques a la ciutat, en aquest cas, fora del teatre però amb un encant especial.