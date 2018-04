Regió7 convida els lectors a crear relats que combinin «Sant Jordi» i «Mare»

Un Sant Jordi més, Regió7 convida el amants de l'escriptura a participar al Concurs de relats breus que organitza el diari i que aquest 2018 arriba a la sisena edició. El repte d'enguany: escriure una història curta que inclogui obligatòriament dos conceptes: «Sant Jordi» i «Mare».

El certamen és obert a tothom -els menors d'edat han de disposar de la corresponent autorització paterna- i ve carregat de premis, tant per als tres guanyadors com per als autors de les deu obres que resultin escollides finalistes, gràcies a la col·laboració d'Angle Editorial, Alba Editorial i la llibreria Parcir.

Cada participant només podrà presentar un únic relat. Aquest haurà de tenir una llargada de com a màxim 1.500 caràcters, espais inclosos (recomanem comprovar l'extensió del text a través de l'editor de textos). S'ha de fer arribar a Regió7 com a molt tard el 8 de maig a través del correu electrònic web@regio7.cat i és obligatori adjuntar en el missatge les dades personals (nom, cognoms, telèfon i localitat). Quan a la temàtica, es demana que els relats incloguin els conceptes «Sant Jordi» (ja sigui la festa o la llegenda) i «Mare», treballats de forma totalment lliure.

Tots els relats rebuts seran publicats al web de Regió7 -sempre que no siguin descartats per contenir expressions inadequades- i les tres obres guanyadores es publicaran, també, en l'edició en paper d'aquest diari. Per aquest motiu, els participants ens hauran d'enviar la seva obra en format word o similar. En tot cas ha de ser un arxiu informàtic que permeti l'edició del text. No s'acceptaran formats tancats (PDF) en els quals no sigui possible la separació del text per a la seva edició.

Quan a la mecànica del concurs, un equip format per redactors i correctors del diari faran una tria de deu relats d'entre tots els rebuts prioritzant la originalitat, la qualitat i la correcció ortogràfica i gramatical. D'entre aquestes deu obres finalistes, un jurat designat pel diari i integrat per noms vinculatas al món de la cultura escollirà un primer, un segon i un tercer premi. Totes les obres finalistes s'enduran un petit lot de llibres d'Angle Editorial i Alba Editorial. Les tres obres guanyadores, rebran a més un val per a la llibreria Parcir, entrades per al MNAC i una subscripció digital per tres mesos a Regió7 (només el 1r i 2n premi).