Cineclub Manresa dóna el seu fons documental a l'Ajuntament

L´Associació Cine Club Manresa ha acordat cedir el seu fons documental a l'Ajuntament de Manresa. En un acte que s'ha celebrat aquest migdia, el president de l'entitat Enric Tierz i l'alcalde Valentí Junyent han signat el contracte pel qual l´entitat, que enguany celebra el seu 60è aniversari, entrega el seu arxiu al consistori de la ciutat. A l´acte de signatura també els ha acompanyat la regidora de Cultura, Anna Crespo, i altres membres de l´entitat donant.

El fons documental consta de documents manuscrits i impresos, revistes i fotografies que recullen documentació de l´activitat de l´entitat al llarg dels seus primers 50 anys d´existència i funcionament.

L´Ajuntament de Manresa accepta aquesta donació i es compromet a traslladar-la a l´Arxiu Comarcal del Bages per tal que aquest procedeixi a la seva custòdia, conservació i divulgació amb finalitats culturals. La donació inclou la cessió gratuïta i en exclusiva dels drets d´explotació sobre el fons documental objecte de la donació referents a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació per a qualsevol país i en qualsevol modalitat inclosos els mitjans audiovisuals, informàtics, etc.

Amb aquest acord, l´Ajuntament de Manresa reconeix l´interès públic del material donat per l´Associació Cineclub Manresa pel seu valor històric, cultural i per a la investigació. Amb aquest tipus d´actes s´enriqueixen els fons arxivístics i permeten conèixer més a fons la història, la llengua i la tradició del país.