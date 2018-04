VOZES rebrà el premi Pere Casaldàliga 2018

El projecte VOZES de l'Associació Músics per la Pau i la Integració ha estat reconegut amb el premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat 2018, segons ha anunciat aquest matí l'organització del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) i promotora d'aquest guardó. Es lliurarà el diumenge 29 d´abril, a les 12 del migdia, a l´Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles. Rebrà el premi de mans de la periodista catalana Mònica Terribas, en un acte que preveu un petit concert a càrrec de gairebé un centenar de joves i infants de l'entitat guardonada.

El jurat del premi, després de valorar diverses candidatures, ha decidit atorgar aquest guardó a VOZES "pel seu treball de foment de la integració d'infants i joves a través de l'ensenyament musical als diferents districtes de la ciutat de Barcelona". L'organització ha tingut en compte els treballs que des de l'any 2004 s'està desenvolupant amb joves i infants amb dificultats d'accés a la cultura, a través de la formació musical gratuïta. Per al CLAM, aquest projecte "respon perfectament al missatge i l'actitud vital que guia l'obra del bisbe Pere Casaldàliga i, per tant, la fa mereixedora del premi que duu el seu nom en aquesta 15a edició".

VOZES és una escola de vida per a més de 500 joves i infants

VOZES és un projecte músic-social que des de l´any 2004 treballa per apropar la música i l´art a infants i adolescents a barris amb dificultat d´accés a la cultura, a través de la formació musical gratuïta, i la cessió d´instruments als beneficiaris. Fundat per Pablo González, alumne avantatjat del Sistema d'Orquestres i Corals de Veneçuela, any rere any VOZES ha anat creixent fins comptar avui dia amb una estructura organitzativa petita i amb un pes important del voluntariat, però estable.

VOZES compta amb diferents formacions artístiques que van consolidant-se: tres orquestres simfòniques, tres corals, una orquestra de guitarres, una batucada i petits grups de cambra. Es treballa des de l'aprenentatge col·lectiu. Els infants i adolescents accedeixen a través de qualsevol dels 14 Espais VOZES, generalment públics (escoles, instituts, centres cívics€), on es realitzen activitats musicals diverses i un cop aquí l'infant o adolescent s'inicia a través del cant coral, per posteriorment accedir, si així ho desitja, a la formació d'un instrument que escollirà, sempre que sigui possible, i formar part d'una de les formacions artístiques amb les que compta el projecte si així ho desitja.

Actualment a Barcelona VOZES proporciona formació a més de 500 infants i adolescents als districtes de Nou Barris, Sant Martí i Sant Andreu, barris com Ciutat Meridiana, Vallbona, Trinitat Nova, Besòs Maresme, La Pau, Bon Pastor, Trinitat Vella.€Anualment es programen més de seixanta concerts a través dels quals s'aconsegueix que la motivació i l'amor per la música incideixin en l'augment de l'autoestima, la responsabilitat, el compromís, la disciplina, la solidaritat € eixos centrals que els joves músics treballen a través d'aquest projecte.

L'entitat desenvolupa la seva activitat des dels diferents espais, compromesos en potenciar el sentiment de pertinència als barri on s´ubiquen, i al mateix temps crear vincles amb els teixits associatius, mitjançant la participació de les formacions artístiques a festes de barri, associacions de comerciants, associacions de veïns, entitats, districtes€

VOZES treballa cada dia per la transformació social, la seca tasca "és com un oasi enmig d´un desert". Segons aquesta associació "l´oasi és el poder de transformació social que oferim amb el treball dia rere dia centenars de petites, mitjanes i grans entitats, i el desert ho hem d´interpretar com l´oportunitat per provocar canvis en la societat, nosaltres estem convençuts que des de la nostra petita aportació, ho anem aconseguint".

15a edició del Premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat

El premi Pere Casaldàliga a la Solidaritat és un reconeixement honorífic a l´entitat o persona que, per la seva obra o actitud, hagi contribuït a fer que la solidaritat entre els pobles o les persones sigui un fet i no tan sols un desig. És de convocatòria anual i compta amb el suport de l´associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i d´entitats representatives del sector de la cooperació i de l´activisme solidari.

Des del seu inici el Premi Pere Casaldàliga ha guardonat les següents persones:

2017: ARRELS FUNDACIÓ, entregat per Natxo Tarrés, vocalista de Gossos i activista social.

2016: PROACTIVA OPEN ARMS, entregat per Josep Vives i Portell, advocat, periodista i portaveu del Futbol Club Barcelona.

2015: L´ASSOCIACIÓ CASAL CLARET DE VIC, entregat per Eduald Vendrell, president de Justícia i Pau.

2014: SICAR, entregat per l´actor català, Eduard Fernández.

2013: PLATAFORMA D´AFECTATS PER LA HIPOTECA (PAH), entregat per Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya.

2012: ARCADI OLIVERES, entregat pel director del Centre UNESCO de Catalunya, Miguel Angel Essomba.

2011: entitat UNIÓ ROMANÍ, entregat per José Mª Mena, exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2010 entitat INSHUTI, de Manresa , entregat per Pasqual Maragall, expresident de la Generalitat de Catalunya

2009: JORDI PLANAS, impulsor de l`agenda llatinoamericana i del fons català de cooperació, entregat per Josep M. Carrillo

2008: Entitat PALLASSOS SENSE FRONTERES, entregat per Glòria Casaldàliga.

2007: ENRIQUE DE CASTRO, entregat per Mònica Terribas, periodista de TV3.

2006: Entitat ACCSUR LAS SEGOVIAS, entregat per José Saramago, Premi Nobel de Literatura.

2005: Entitat CC ONG AJUDA AL DESENVOLUPAMENT, de Sant Sadurní d´Anoia, entregat per Adolfo Pérez Esquivel, escriptor i Premi Nobel de la Pau.

2004: Entitat BAGES PER A TOTHOM, de Manresa, entregat per Francesc Escribano, escriptor i director de TV·