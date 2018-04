Gossos es prendrà un període sabàtic per «agafar aire» després de la gira dels 25 anys

Gossos deixarà els escenaris un mínim d'un any un cop finalitzi la gira dels 25 anys. Així ho han assegurat els integrants del grup Natxo Tarrés i Oriol Farré en una entrevista a l'ACN. Els manresans confien que l'aturada els anirà bé per "agafar aire" i "repensar" quin ha de ser el futur de la banda. Tarrés i Farré reconeixen que la clau de Gossos ha estat "l'amistat": "ens hem sabut estimar i acceptar i això ha fet que Gossos hagi estat una banda i no un grup".

El proper 3 de maig celebraran el seu primer quart de segle de carrera a l'Auditori en un concert "únic", que comptarà amb "bons amics" damunt de l'escenari com Txarango, Sopa de Cabra, Els Pets, Blaumut o Lax'n Busto. Tot seguit, la banda farà una gira per diversos poblacions de Catalunya amb les seves cançons més emblemàtiques, que acabarà a finals d'any a Manresa.

Oriol Farré assegura que, després de mitja vida damunt dels escenaris, Gossos "tanca una etapa". De la seva banda, Natxo Tarrés apunta que "volem reubicar-nos, mirar què volem fer i com ho encabim en la nostra vida professional". Els de Manresa ja van prendre una decisió similar quan van complir 19 anys de carrera. "No es tracta d'una estratègia", assegura Farré, tot afegint que "quan estàs dins del projecte costa molt veure com ho estàs fent, necessitem prendre distància per veure per què volem apostar ara". L'aturada serà de "mínim un any", encara que asseguren que no hi ha una data final.



"Havia de ser un concert únic"



El proper 3 de maig Gossos celebrarà els 25 anys amb un concert "entre amics". Tarrés reconeix que els va agafar "per sorpresa" que les 2.000 localitats s'esgotessin en només quatre dies, mentre que Farré assegura -entre rialles- que han estat "uns rucs", però matisa que "vam dir que seria una cosa única i, per això, tampoc hem volgut plantejar un segon concert". A l'escenari de l'Auditori pujaran grups com Txarango, Sopa de cabra, Els Amics de les Arts, Els Pets, Blaumut, Lax'n'Busto, Judit Neddermann i Ramon Mirabet, que interpretaran les cançons de la banda. "Ho faran pràcticament tots sols", avança Tarrés, que reconeix que tenen ganes de veure com "fan sonar" les seves cançons.

Després del concert a l'Auditori, Gossos farà una gira per diferents poblacions de Catalunya, que comptarà amb les cançons més emblemàtiques de la seva història. La gira arrencarà després del concert especial a Barcelona i acabarà el dia 1 de desembre al Teatre Kursaal de Manresa. "Ens volíem regalar una cosa així abans de l'aturada", admet Tarrés, que considera que serà una "una gira de clàssics" pensada per a un públic molt ampli. De fet, admeten que "els adolescents que ens venien a veure fa 25 anys, ara són pares que poden deixar els fills sols".



Entre aigües

Farré assegura que sobreviure a 25 anys de carrera no és fàcil i creu que la banda es troba en una situació d'"entre aigües". Explica que a la gent de la seva generació "els hi encanta el que fem perquè els hi portem records i som l'essència del rock a Catalunya i dels pocs que fem rock-pop". No obstant això, considera que el fet de no pertànyer "al mestissatge" o "no ser prou 'hipsters' per un Primavera Sound", provoca que el mercat dels Gossos hagi quedat relegat a les Festes Majors i els festivals. De la seva banda, el cantant del grup, Natxo Tarrés, reconeix que "costa saber on estàs i si encara ho estàs fent bé", però situacions com la d'esgotar les entrades en només quatre dies els fa adonar que "Gossos encara té interès".



Un quart de segle

Tant Tarrés com Farré reconeixen que mai s'haurien imaginat que la carrera d'aquell grup que va aconseguir l'any 1994 treure un disc després de guanyar un concurs musical, arribés als 25 anys. "Érem un grup sense consciència, uns amics", diu Tarrés, que reconeix que tant ells com la seva música "no són els mateixos". Els músics, però, comparteixen que la clau dels Gossos ha estat "l'amistat" i el "gaudir tocant junts". "Ens hem sabut estimar i acceptar, i això ha fet que Gossos hagi estat una banda i no un grup", diu Farré.

El camí fins aquí, però, no ha estat fàcil. "Som músics de carretera no de carrera", reconeix Farré, tot afegint que ha estat l'"exigència" i el voler "evolucionar" allò que els ha permès anar sumant anys. "Vas fent passos, coneixes camins i paisatges nous i això ho apliques a la música per evitar repetir-te", afegeix Tarrés.

Ni Tarrés ni Farré s'atreveixen a dir fins on arribarà la banda. De moment, creuen que toca celebrar aquest quart de segle i aturar-se a reflexionar. "Mai hem pensat en allò que vindrà, sempre hem viscut el present", diu Farré. "Mentre seguim gaudint de tocar junts, sempre trobarem l'excusa per a seguir-ho fent", conclou la veu de Gossos.



Un grup reivindicatiu

Gossos ha estat durant pràcticament tota la seva història un grup reivindicatiu. "Amb les cançons sempre ens hem mullat", diu Farré. Quan va arrencar la banda de Manresa no hi havia gaires conjunts que cantessin en català. "Ara és una cosa habitual, però llavors costava molt", diu el guitarrista. Els de la capital del Bages van, fins i tot, arribar a editar un disc en castellà, l'any 2000. Reconeixen que, malgrat que sembli "difícil d'explicar, mai renegarem d'haver-ho fet", diu Farré. De fet, justifica la decisió perquè eren un nois joves "als quals se'ls va situar discogràficament en un lloc en el que potser no crèiem".

Cantar en català va ser un dels primers fronts que va haver de combatre Gossos. Farré recorda que molts mitjans els van acusar de rebre ajuts econòmics per fer-ho quan "mai vam ser els nens mimats de la casa". Potser ha estat més ara, donant la cara pel dret a decidir –se'ls va poder veure actuant en les protestes davant de la Conselleria d'Economia de la Generalitat del 20 de setembre o al Concert per la Llibertat dels Presos Polítics del 2 de desembre- que el conjunt està rebent més crítiques, però Farré insisteix que amb les seves lletres "sempre hi ha hagut un punt de buscar solució a les coses, de la revolució social, de fer que la gent lluiti per les seves il·lusions".

D'altra banda, fa pocs dies també se'ls ha pogut veure al videoclip de la cançó en solidaritat amb Valtònyc, 'Los borbones son unos ladrones'. "No podem parar de protegir els nostres drets", justifica Tarrés, tot afegint que "no entenem com al segle XXI es pot tancar algú per una cançó". La veu dels Gossos, malgrat ser conscient de les crítiques que això els hi podria comportar, reconeix que la prioritat "és que els artistes ens cuidem entre nosaltres, mirar als que van donar la cara per nosaltres i potser ara ens toca agafar el relleu".