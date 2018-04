El navarclí David Villarreal capitaneja la primera websèrie de TV3 feta per estudiants

David Villarreal (Navarcles, 1994) és el responsable, juntament amb Joan Saranova (Blanes, 1993), de la primera websèrie de TV3 feta per estudiants: Patates rosses. És una ficció d'humor, adreçada al públic jove, que es començarà a rodar al teatre-auditori de Navarcles dimarts que ve i que és previst que s'estreni a la tardor, entre final d'octubre i principi de novembre. A més a més, per acabar de quadrar el cercle, també serà la primera producció de la televisió catalana que s'enregistrarà íntegrament amb telèfon mòbil.

Villarreal, que ja va sorprendre als 17 anys amb l'espectacle teatral de creació pròpia Nens perduts i que ja ha signat documentals com CarRatera, sobre la problemàtica de la C-55, s'embarca ara en el rodatge professional d'una ficció que tindrà la col·laboració d'actors com Bruno Oro, Manel Piñero (l'Homo APM), el guionista Manel Lucas i el youtuber Pol Gise.

El projecte neix com a treball de final de grau de Comunicació Audiovisual a la UAB de Villarreal i Saranova. Amb el periodista Francesc Escribano com a tutor, el navarclí explica que «vam desenvolupar la idea, els personatges, els guions», i després «va sonar la flauta» que premiessin Patates rosses amb la beca ComUNIca!, convocada per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals el 2016, per connectar treballs universitaris amb el món professional. Per això, «encara que disposem d'un pressupost molt, molt ajustat», ara, després de dos anys, es pot tirar endavant el rodatge del projecte, que constarà de vuit capítols d'entre 6 i 10 minuts de durada i que s'emetrà a través d'Internet, a la web de TV3 a la carta i als canals que es crearan a les xarxes socials (Instagram i Twitter) i també a la plataforma YouTube.

Tenint en compte que és un producte fet per joves i per a joves (d'entre 14 i 30 anys), la idea és que es consumeixi principalment a través del mòbil i, per això, ja serà l'aparell en el qual es gravarà al 100%. Samsung és la marca que col·labora en el projecte. També es preveu una versió especial de la websèrie per emetre-la al canal 33, però encara no s'ha confirmat que tiri endavant.



Un fals documental

La websèrie Patates rosses està plantejada com un fals documental i explica la història de l'Eric, que ha acceptat fer de productor en el rodatge amateur d'una pel·lícula eròtica convençut per la Marta, la seva ex i actriu, que ha trobat el guió juntament amb la seva àvia, que també és la seva companya de carrera. L'Eric farà l'impossible per fer bona impressió, fent una feina que no ha fet mai, tot batallant amb les excentricitats de la colla: un director alternatiu, brillant, però intractable; un actor famós vingut a menys; i un estudiant de seminari setciències i xantatgista. Tots plegats viuran l'aventura d'estrenar la seva primera pel·lícula i obrir-se camí en el món audiovisual.

Villarreal explica que la idea inicial «ja era que el projecte és pogués gravar, i per això es va plantejar com a websèrie, en la qual en poc temps es pogués demostrar alguna cosa», i afegeix que, «tot i que és probable que pugui agradar a gent més gran, vam fer la proposta perquè no hi ha productes d'aquest estil, amb humor negre i sàtira social, dedicats als joves, com The Simpsons o Padre de familia». La gravació s'ha concentrat en quatre dies, entre el 24 d'abril i el 10 de maig. S'iniciarà al teatre-auditori de Navarcles i la resta de jornades tindran lloc en una casa de Premià de Dalt.